Луческу отказали в возможности проведения матча "Зенит" - "Краснодар" на "Петровском"

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Игра между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится 17 мая. В воскресенье санкт-петербургская команда на стадионе «Санкт-Петербург» встретится с грозненским «Тереком». Первый матч на новой арене состоялся 22 апреля — «Зенит» со счетом 2:0 обыграл екатеринбургский «Урал».

«Я думаю, что мы не будем проводить там (на стадионе “Санкт-Петербург”) тренировку, я лично сегодня поеду туда посмотреть поле. Не думаю, что что-то радикально изменилось, этому не способствовали погодные условия, но будем надеяться, что поле будет лучше, чем в прошлый раз», — сказал Луческу.

«Я даже обратился к руководству клуба насчет переноса матча с “Краснодаром” на старый стадион, если на поле (стадиона “Санкт-Петербург”) будет сложно играть. Но мне ответили, что это нереально, поскольку мы обязаны сыграть на новом стадионе еще две игры», — отметил румынский специалист.

Вместимость стадиона «Санкт-Петербург» составляет около 68 тысяч зрителей. Арена примет четыре матча Кубка конфедераций 2017 года, включая финал турнира. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля. Помимо Санкт- Петербурга, игры состоятся в Москве, Казани и Сочи.