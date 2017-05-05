Луческу отказали в возможности проведения матча «Зенит» — «Краснодар» на «Петровском»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу попросил руководство клуба рассмотреть возможность проведения матча 29-го тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром» на стадионе «Петровский» в случае плохого состояния поля на стадионе «Санкт-Петербург» («Зенит-Арене»), но ему сказали, что это невозможно. Об этом Луческу рассказал журналистам.
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Игра между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится 17 мая. В воскресенье
«Я думаю, что мы не будем проводить там (на стадионе “Санкт-Петербург”) тренировку, я лично сегодня поеду туда посмотреть поле. Не думаю, что
«Я даже обратился к руководству клуба насчет переноса матча с “Краснодаром” на старый стадион, если на поле (стадиона “Санкт-Петербург”) будет сложно играть. Но мне ответили, что это нереально, поскольку мы обязаны сыграть на новом стадионе еще две игры», — отметил румынский специалист.
Вместимость стадиона «Санкт-Петербург» составляет около 68 тысяч зрителей. Арена примет четыре матча Кубка конфедераций 2017 года, включая финал турнира. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля. Помимо Санкт- Петербурга, игры состоятся в Москве, Казани и Сочи.
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