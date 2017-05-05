Мирча Луческу: Кокорин не восстановился после травмы
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Александра Кокорина.
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Видимо, что-то случилось...
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По словам румынского специалиста, россиянин еще не восстановился после травмы.
— Что с Кокориным?
— Пока не восстановился. Он провел только одну тренировку в общей группе.
Напомним, что Кокорин получил травму в матче 24-го тура с «Уралом» (2:0) на новом стадионе «Санкт-Петербург» и не играл с «Оренбургом». Молло пропустил предыдущую игру с «Томью» (2:0).
Матч «Зенит» — «Терек» состоится в воскресенье, 7 мая, и начнется в 19.00 по московскому времени.
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