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5 мая 2017, 12:25 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

В Турции сообщили, что Таски подписал предварительный контракт с «Трабзонспором»

Вице-президент «Трабзонспора» Ахмет Чубукчу подтвердил интерес сразу к двум футболистам РФПЛ — полузащитнику ЦСКА Зорану Тошичу и защитнику «Спартака» Сердару Таски, сообщает Sporx.

<nobr>Вице-президент</nobr> Трабзонспора <span class=error>Ахмет</span> <span class=error>Чубукчу</span> подтвердил интерес сразу к двум футболистам <span class=error>РФПЛ</span> — полузащитнику ЦСКА <span class=error>Зорану</span> <span class=error>Тошичу</span> и защитнику Спартака <span class=error>Сердару</span> <span class=error>Таски</span> сообщает Sporx. Увеличить
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В то же время издание Haber7 утверждает, что Таски уже подписал предварительный контракт с «Трабзонспором». Ранее в СМИ сообщалось, что руководство турецкого клуба готово платить 30-летнему защитнику € 2,5 в год. Контракт Таски с красно-белыми действует до июня 2017 года.

Об интересе «Трабзонспора» к турецкому футболисту неоднократно сообщалось в предыдущие трансферные окна, однако до сделки дело так и не дошло. В начале марта Таски сказал, что легко может представить, что останется в «Спартаке» на долгое время.

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