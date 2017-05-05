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Казанский «Рубин» проводит один из самых неудачных сезонов с момента появления в премьер-лиге. За четыре тура до окончания первенства клуб из Татарстана занимает десятое место (32 очка) и до сих пор не обезопасил себя от вылета в ФНЛ. Такие результаты подопечных Хавьера Грасии являются крайне неудовлетворительными с учетом трансферной кампании, которую казанцы провели летом — команду пополнили 11 футболистов и еще несколько вернулись из аренды.

В минувшем туре «Рубину» удалось прервать семиматчевую серию без побед в РФПЛ. Казанцы с минимальным счетом обыграли московский «Локомотив» (1:0). После игры тренер рубиновых Дмитрий Кузнецов, работающий в клубе с 2014 года, дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором рассказал о причинах провального выступления команды в нынешнем розыгрыше чемпионата России, задачах на следующий сезон и своем будущем в «Рубине».

— Почему во втором тайме победный игры с «Локомотивом» в игре вашей команды наступил спад?

— Это вполне логично — мы давно не побеждали, и ребята пытались отстоять преимущество в счете всеми правдами и неправдами.

— Эта победа может дать дополнительный стимул команде?

— Мы и без этого успеха понимали, что можем побеждать. Просто команда была в каком-то кризисе. Создавали моменты, но мяч просто не шел в ворота. При это сами делали глупые ошибки и пропускали простые мячи.

— «Рубин» еще не обезопасил себя от вылета в ФНЛ, а впереди очень непростой календарь…

— Думаю, после победы над «Локо» мы в себя поверим, и удача будет нам сопутствовать. Мы можем обыграть любого соперника. Впереди матчи с «Уфой» и «Амкаром», которых можно обыгрывать. Также ЦСКА, который будет, наверное, не в лучшем психологическом состоянии после поражения в дерби от «Спартака». Ну, а встреча с «Ростовом» и вовсе будет особенным матчем для некоторых.

— Из-за бывшего наставника Курбана Бердыева, который сейчас работает в донском клубе?

— Да, это будет особая игра для болельщиков. Но не для меня, я с Курбаном не знаком. Будем играть только на победу.

— На игру с «Локомотивом» «Рубин» прилетел в Москву в очень усеченном составе. Как случилось, что так много игроков разом выпали из обоймы?

— В Москву прилетело всего 15 человек. Но это футбол, бывают травмы, бывают карточки и дисквалификации. Мы просто попали в такой период, когда все эти факторы сошлись. Кто в этом виноват — рассуждать бессмысленно. Вы сами знаете ответ на этот вопрос. Лично я никого обвинять не буду.

— Во время межсезонья «Рубин» выглядел достаточно уверенно и, казалось, сумел найти свою игру. Почему удачная подготовка так и не вылилась в положительный результат в весенней части?

— Товарищеские игры нельзя сравнивать с матчами в чемпионате. В сезоне всё гораздо сложнее. Каждая команда борется за свои очки, премиальные и никому их просто так не отдает.

— В этом сезоне произошло уже множество судейских скандалов. Как думаете, почему рефери как в России, так и за рубежом стали чаще ошибаться? А также с чем связываете то, что клубы перестали бояться открыто критиковать судей?

— Было время, когда вообще запрещалось обсуждать работу судей. Но как этого можно не делать, если все команды заряжены на результат. Кто-то бьется за еврокубки, кто-то — за выживание. А когда выходит судья и решает, кому ехать в Европу, кому вылетать, а кому нет, это неправильно. Кому-то ставят три пенальти, а кому-то не ставят ни одного и просто закрывают глаза на нарушения. Думаю, выскажу общее мнение о положении нашего судейства: нужно ставит пенальти и удалять игроков объективно, а не только руководствуясь тем, кому это больше нужно. Ну что это за футбол? Поэтому все и говорят, что у нас чемпионат странный.

— Какой видите выход из сложившейся ситуации?

— Что бы я сейчас ни сказал, люди там, наверху, будут делать так, как им выгодно. Я в это лезть не хочу, у меня свои дела есть. Пусть разбираются сами. Но таких судейских скандалов быть не должно.

— На следующий сезон у «Рубина» задача прежняя — еврокубки?

— Естественно. Хотели и в этом сезоне пробиться в Европу, но команда не делается за один год. Пришло больше десятка новых футболистов, да еще все говорят на разных языках. Футбольный язык для всех один, но в динамике во время игры подсказки проще получать на родном. На следующий сезон задача у «Рубина» та же — попадание в еврокубки. Команда стала сыгранной, футболисты уже лучше узнали друг друга и намного лучше понимают. Пора уже показать, на что способен «Рубин».

— Есть надежда, что костяк, который сейчас играет, полностью останется в «Рубине»?

— У всех, кто сейчас составляет костяк команды, контракты на три года. Уверен, что все эти люди останутся в «Рубине» на следующий сезон.

— При этом в клубе также есть огромная группа опытных игроков, которая весь сезон даже не попадает в заявки на игры. Что делать с ними?

— Наверное, будет обсуждение этой ситуации. Никто не хочет сидеть в запасе, всем хочется играть. Но когда в команде есть 20 конкурентоспособных игроков — это мечта любого тренера. Можно и ротацию состава проводить, и спокойно играть на три фронта: чемпионат, Кубок страны, еврокубок. Когда у тебя 20 равносильных футболистов, которые могут заменить друг друга, — это прекрасно. Но я не знаю, какая политика будет у клуба на следующий сезон. Захотят — избавятся, захотят — купят еще. Это, наверное, уже после окончания сезона будет решаться.

— А вы в своем будущем в «Рубине» уверены?

— Никогда нельзя быть уверенным в своем будущем, особенно когда ты тренер. А у меня контракт и вовсе 31 мая заканчивается. Пока мне никто ничего не предлагал.

— Вы как человек, знающий испанский язык, помогаете главному тренеру Хавьеру Грасии ретранслировать то, что происходит в команде?

— Естественно, мы очень много общаемся, и если у меня возникают какие-то мысли, то я всегда делюсь ими с Хавьером. Но решение, конечно, всегда за ним.

— Часто в клубах с большим количеством легионеров, говорящих на одном языке, возникают отдельные группировки. В «Рубине» сейчас много испаноговорящих игроков, в связи с эти возникают подобные проблемы?

— Первое время было тяжело. Действительно, было много ребят, говорящих на испанском, много — на французском. Естественно, они начали кучковаться. Незнание русского языка как-то отдаляло футболистов друг от друга. Сейчас всё наладилось, появился очень хороший переводчик, который понятно всё объясняет, и в тренировочном процессе проблем вообще никаких не возникает. Да и в быту сейчас начали потихоньку общаться. Русские ребята стараются на английском говорить, некоторые даже на испанском пытаются что-то сказать.

— В интернете появилось видео с переводчиком «Рубина», который ведет себя чуть ли не эмоциональнее, чем сам тренер. Это не удивляло в первое время?

— Артур — большой молодец! Старается передать интонацию, тон и высоту голоса Хави (Хавьер Грасия). Конечно, это выглядит немного забавно и веселит нас. Но его старания очень помогают нам в работе.

— Помните ли вы Грасия по выступлениям в Испании? Вы были знакомы еще с тех времен?

— Конечно, я его помню, но знакомы мы не были.

— Что можете про него сказать как игрока?

— Умный, техничный, тактически грамотный, с хорошей передачей.

— Часто вспоминаете с Хавьером былые времена?

— Частенько. Недавно пытались вспомнить, играли ли мы друг против друга. Один матч какой-то нашли. Долго-долго пытались вспомнить. А вообще мы играли в трех одних и тех же клубах, но в разное время.

— Вас не удивляет, что Грасия в отличие от других тренеров очень спокойно и уважительно себя ведет — не позволяет себе резких высказываний, не слишком ругает судей. Тут всё дело в менталитете?

— Я думаю, это просто в его культуре. Какой он в жизни, такой и с прессой. Очень редко бывает, чтобы он даже на поле на кого-то ругался.

— Может быть, в раздевалке бывали такие моменты, когда Хавьер был эмоционален?

— Был один момент, в перерыве матча с «Анжи». Хави в раздевалке пнул бутылки, стоявшие на полу. Потом ребята вышли, забили гол, и мы выиграли — 1:0. А если честно, могу сказать, что Хави был бы другим, если бы команда билась за чемпионство или еврокубки. Думаю, он был бы более требовательным к судьям, которые иногда чудят.

— Есть уверенность, что Грасия останется в «Рубине» на следующий сезон?

— Я думаю, он более спокоен, чем я. Не в моральном плане, а в плане контракта. Если с ним вдруг решат завершить сотрудничество, думаю, все понимают, какие хорошие у него отступные.

— После такого провального сезона руководство «Рубина» не изменит политику в сторону экономии?

— Думаю, в этом провальным выступление есть один плюс. У нас заиграли молодые ребята: Ахметов, Жемалетдинов, начал выходить Махатадзе, стабильно играет Набиуллин. С основой тренируется молодой вратарь Акмурзин. Думаю, сейчас еще ребята из дубля подтянутся.

— То есть «Рубин» опять возвращается к игре с большим количеством молодых игроков?

— Они всегда должны быть. Местные ребята должны быть в составе команды. У нас много хороших молодых ребят, уверен — они заиграют.

— Вы посещали игру ЦСКА — «Спартак», какие эмоции от этого матча?

— Отличная атмосфера, замечательный стадион, поле, прекрасная поддержка болельщиков. Всё было как надо. Да и сама игра была хороша. Правда, голов можно было и побольше увидеть. Но где-то отлично сыграли вратари, а в других моментах подвела реализация.

— Вас удивит, если «Спартак» в этом сезоне наконец-то добьется своей многолетней цели — чемпионства?

— Думаю, красно-белые заслужили этого. Команда хорошо играла в этом сезоне.

— Как думаете, это единовременный успех «Спартака» или он может вновь на долгое время начать доминировать в РФПЛ?