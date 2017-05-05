Дмитрий Кузнецов: Задача «Рубина» на следующий сезон — еврокубки
Тренер казанского клуба — о провале в чемпионате России, дальнейших задачах и своем будущем в команде.
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Казанский «Рубин» проводит один из самых неудачных сезонов с момента появления в
В минувшем туре «Рубину» удалось прервать семиматчевую серию без побед в РФПЛ. Казанцы с минимальным счетом обыграли московский «Локомотив» (1:0). После игры тренер рубиновых Дмитрий Кузнецов, работающий в клубе с 2014 года, дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором рассказал о причинах провального выступления команды в нынешнем розыгрыше чемпионата России, задачах на следующий сезон и своем будущем в «Рубине».
— Почему во втором тайме победный игры с «Локомотивом» в игре вашей команды наступил спад?
— Это вполне логично — мы давно не побеждали, и ребята пытались отстоять преимущество в счете всеми правдами и неправдами.
— Эта победа может дать дополнительный стимул команде?
— Мы и без этого успеха понимали, что можем побеждать. Просто команда была в
— «Рубин» еще не обезопасил себя от вылета в ФНЛ, а впереди очень непростой календарь…
— Думаю, после победы над «Локо» мы в себя поверим, и удача будет нам сопутствовать. Мы можем обыграть любого соперника. Впереди матчи с «Уфой» и «Амкаром», которых можно обыгрывать. Также ЦСКА, который будет, наверное, не в лучшем психологическом состоянии после поражения в дерби от «Спартака». Ну, а встреча с «Ростовом» и вовсе будет особенным матчем для некоторых.
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— Да, это будет особая игра для болельщиков. Но не для меня, я с Курбаном не знаком. Будем играть только на победу.
— На игру с «Локомотивом» «Рубин» прилетел в Москву в очень усеченном составе. Как случилось, что так много игроков разом выпали из обоймы?
— В Москву прилетело всего 15 человек. Но это футбол, бывают травмы, бывают карточки и дисквалификации. Мы просто попали в такой период, когда все эти факторы сошлись. Кто в этом виноват — рассуждать бессмысленно. Вы сами знаете ответ на этот вопрос. Лично я никого обвинять не буду.
— Во время межсезонья «Рубин» выглядел достаточно уверенно и, казалось, сумел найти свою игру. Почему удачная подготовка так и не вылилась в положительный результат в весенней части?
— Товарищеские игры нельзя сравнивать с матчами в чемпионате. В сезоне всё гораздо сложнее. Каждая команда борется за свои очки, премиальные и никому их просто так не отдает.
— В этом сезоне произошло уже множество судейских скандалов. Как думаете, почему рефери как в России, так и за рубежом стали чаще ошибаться? А также с чем связываете то, что клубы перестали бояться открыто критиковать судей?
— Было время, когда вообще запрещалось обсуждать работу судей. Но как этого можно не делать, если все команды заряжены на результат.
— Какой видите выход из сложившейся ситуации?
— Что бы я сейчас ни сказал, люди там, наверху, будут делать так, как им выгодно. Я в это лезть не хочу, у меня свои дела есть. Пусть разбираются сами. Но таких судейских скандалов быть не должно.
— На следующий сезон у «Рубина» задача прежняя — еврокубки?
— Естественно. Хотели и в этом сезоне пробиться в Европу, но команда не делается за один год. Пришло больше десятка новых футболистов, да еще все говорят на разных языках. Футбольный язык для всех один, но в динамике во время игры подсказки проще получать на родном. На следующий сезон задача у «Рубина» та же — попадание в еврокубки. Команда стала сыгранной, футболисты уже лучше узнали друг друга и намного лучше понимают. Пора уже показать, на что способен «Рубин».
— Есть надежда, что костяк, который сейчас играет, полностью останется в «Рубине»?
— У всех, кто сейчас составляет костяк команды, контракты на три года. Уверен, что все эти люди останутся в «Рубине» на следующий сезон.
— При этом в клубе также есть огромная группа опытных игроков, которая весь сезон даже не попадает в заявки на игры. Что делать с ними?
— Наверное, будет обсуждение этой ситуации. Никто не хочет сидеть в запасе, всем хочется играть. Но когда в команде есть 20 конкурентоспособных игроков — это мечта любого тренера. Можно и ротацию состава проводить, и спокойно играть на три фронта: чемпионат, Кубок страны, еврокубок. Когда у тебя 20 равносильных футболистов, которые могут заменить друг друга, — это прекрасно. Но я не знаю, какая политика будет у клуба на следующий сезон. Захотят — избавятся, захотят — купят еще. Это, наверное, уже после окончания сезона будет решаться.
— А вы в своем будущем в «Рубине» уверены?
— Никогда нельзя быть уверенным в своем будущем, особенно когда ты тренер. А у меня контракт и вовсе 31 мая заканчивается. Пока мне никто ничего не предлагал.
— Вы как человек, знающий испанский язык, помогаете главному тренеру Хавьеру Грасии ретранслировать то, что происходит в команде?
— Естественно, мы очень много общаемся, и если у меня возникают
— Часто в клубах с большим количеством легионеров, говорящих на одном языке, возникают отдельные группировки. В «Рубине» сейчас много испаноговорящих игроков, в связи с эти возникают подобные проблемы?
— Первое время было тяжело. Действительно, было много ребят, говорящих на испанском, много — на французском. Естественно, они начали кучковаться. Незнание русского языка
— В интернете появилось видео с переводчиком «Рубина», который ведет себя чуть ли не эмоциональнее, чем сам тренер. Это не удивляло в первое время?
— Артур — большой молодец! Старается передать интонацию, тон и высоту голоса Хави (Хавьер Грасия). Конечно, это выглядит немного забавно и веселит нас. Но его старания очень помогают нам в работе.
— Помните ли вы Грасия по выступлениям в Испании? Вы были знакомы еще с тех времен?
— Конечно, я его помню, но знакомы мы не были.
— Что можете про него сказать как игрока?
— Умный, техничный, тактически грамотный, с хорошей передачей.
— Часто вспоминаете с Хавьером былые времена?
— Частенько. Недавно пытались вспомнить, играли ли мы друг против друга. Один матч
— Вас не удивляет, что Грасия в отличие от других тренеров очень спокойно и уважительно себя ведет — не позволяет себе резких высказываний, не слишком ругает судей. Тут всё дело в менталитете?
— Я думаю, это просто в его культуре. Какой он в жизни, такой и с прессой. Очень редко бывает, чтобы он даже на поле на
— Может быть, в раздевалке бывали такие моменты, когда Хавьер был эмоционален?
— Был один момент, в перерыве матча с «Анжи». Хави в раздевалке пнул бутылки, стоявшие на полу. Потом ребята вышли, забили гол, и мы выиграли — 1:0. А если честно, могу сказать, что Хави был бы другим, если бы команда билась за чемпионство или еврокубки. Думаю, он был бы более требовательным к судьям, которые иногда чудят.
— Есть уверенность, что Грасия останется в «Рубине» на следующий сезон?
— Я думаю, он более спокоен, чем я. Не в моральном плане, а в плане контракта. Если с ним вдруг решат завершить сотрудничество, думаю, все понимают, какие хорошие у него отступные.
— После такого провального сезона руководство «Рубина» не изменит политику в сторону экономии?
— Думаю, в этом провальным выступление есть один плюс. У нас заиграли молодые ребята: Ахметов, Жемалетдинов, начал выходить Махатадзе, стабильно играет Набиуллин. С основой тренируется молодой вратарь Акмурзин. Думаю, сейчас еще ребята из дубля подтянутся.
— То есть «Рубин» опять возвращается к игре с большим количеством молодых игроков?
— Они всегда должны быть. Местные ребята должны быть в составе команды. У нас много хороших молодых ребят, уверен — они заиграют.
— Вы посещали игру ЦСКА — «Спартак», какие эмоции от этого матча?
— Отличная атмосфера, замечательный стадион, поле, прекрасная поддержка болельщиков. Всё было как надо. Да и сама игра была хороша. Правда, голов можно было и побольше увидеть. Но
— Вас удивит, если «Спартак» в этом сезоне
— Думаю,
— Как думаете, это единовременный успех «Спартака» или он может вновь на долгое время начать доминировать в РФПЛ?
— Всё зависит только от них, как будут работать. Если начнут опять ерундой страдать, то всё
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