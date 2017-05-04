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— Гаджи Гаджиев, чей «Амкар» сыграет со «Спартаком» через тур, подчеркнул: никакого праздника красно-белым! Готовы подписаться под этими словами?

— Нам будет сложнее, чем «Амкару». Намного сложнее… У пермяков другой уровень игры, они показывают достаточно хороший футбол, просто им не всегда везет. Сегодня подробно разбирали «Спартак», час посвятили теории. У соперника очень много положительных качеств. Нам нужно просто достойно сыграть, но….

— Что «но»?

— Больше всего опасаюсь того, что ребята будут робеть. Ведь в первом тайме с «Зенитом» проиграли очень много единоборств, отдали территорию… У нас молодые футболисты. Как на них будет давить полный стадион «Спартака»? Предугадать сложно. Они же в первый раз будут выступать в таких условиях. Поэтому нужно их готовить в психологическом плане. Чтобы вышли и выглядели достойно. Хозяева, безусловно, фаворит. Но нам надо отвечать на их атаки. Хоть изредка, но отвечать.

— Вы же понимаете, что «Спартак» после победы в дерби и в предвкушении золотых медалей может понестись с первых минут на крыльях и разнести «Томь»?

— Такое возможно. Но нам необходимо сыграть организованно, использовать свои шансы. Не надо допускать грубых ошибок, как это было в поединке с «Зенитом». Ну просто грубейшие промахи! Хотя бы вот эти моменты убрать — уже станет полегче. Необходимо стараться, стремиться. Дай бог, чтобы два основных футболистов восстановились к игре с красно-белыми — Баляйкин и Попов.

— Что сказали команде, когда разбирали дерби ЦСКА — «Спартак» по поводу гола имени защитника армейцев Виктора Васина?

— Такое бывает. Ошибка серьезная, но ее совершают один раз в 10 лет. Мне кажется, он не хотел терять мяч, стремился оставить его в игре, но затянул момент. Его накрыли, обокрали и забили. Дай ему еще сто раз оказаться в такой ситуации, Васин однозначно сыграет гораздо проще, совершит вынос.

— Как призывали своих футболистов избавиться от робости в субботу? Может быть, сказали, что Промес — не инопланетянин?

— Голландец обладает хорошей скоростью. Играть против него один в один тяжело. Нужно действовать зонно, с подстраховкой. Скорее всего, Промес выйдет слева, где ему будет противостоять Сасин. Конечно, нашему футболисту со спартаковцем непросто тягаться в быстроте. Так что другим ребятам надо ему будет помочь.

— После встречи с «Зенитом» вы раскритиковали работу арбитра. Какого судейства ждете на «Открытие Арене»?

— Объективного. Я же ничего не высасывал из пальца после матча с Питером. Удали там арбитр Кришито при счете 0:0, наверное, матч сложился бы как-то по-другому. Не знаю… Может, уступили бы со счетом 0:3, а может, и победили бы или ничью сделали бы. Сложно судить. В игре со «Спартаком» жду, что судья никому не отдаст предпочтение. И я не призываю делать поблажку своим молодым футболистам. Раз они попали в премьер-лигу, пусть стараются ей соответствовать.

— «Спартаку» в этом сезоне не подсуживают?

— Нет, не заметил такого. Мы с красно-белыми встречались в первом круге. Хороший был матч, никаких вопросов к рефери тогда не возникло. Карасев тоже хорошо отсудил нас с «Оренбургом». В принципе каждый может ошибиться. Но когда с «Анжи» судья целенаправленно «душит» команду, это же видно.

— Вы о трех пенальти в ваши ворота?

— Да даже не о них. Посмотрите, что предшествовало этим 11-метровым. Как Безбородов нервировал команду. Он все время трактовал эпизоды в пользу махачкалинцев, заставил ребят дергаться. Это же неправильно.

— «Спартак» по праву станет чемпионом? Некоторые скептики связывают победу красно-белых прежде всего со слабостью конкурентов.

— По поводу конкурентов лидера не соглашусь. У красно-белых достаточно сильные соперники. ЦСКА, «Зенит», «Краснодар». Я хочу отдать должное Массимо Каррере. Это чисто его заслуга. Он сумел объединить коллектив, футболисты действуют с сумасшедшей самоотдачей, очень переживают за результат. Итальянец здорово организовал оборону, убрал много проблем сзади. Так что «Спартак» по праву идет первым.

— Тем принципиальнее будет для вас переиграть Карреру?

— Если говорить о тактике, у меня нет возможности для маневра. Я не могу перейти на другую схему, систему игры. Просто-напросто не хватает исполнителей… Усилить состав некем. Нет второго нападающего вместо Соболева. Я, может, и рад бы двоих форвардов поставить, но как?.. Не от хорошей же жизни отправляю Лешу Пугина в оттяжку в нападение….

— Значит, субботний матч можно назвать поединком Давида и Голиафа?

— Пожалуй, можно согласиться с таким сравнением. Но мне важно, чтобы мои ребята были на поле мужиками, чтобы старались показать хороший футбол. Даже если мы уступим, но увижу, что они сделали какие-то поправки по сравнению с матчем против «Зенита», то буду очень рад.

— Согласны с Валерием Непомнящим, который после поражения «Томи» от «Ростова» (0:6) заметил, что вашей команде нужно следовать принципу Старостина: все потеряно, кроме чести.

— Ну… Как это «все потеряно»? Ребята играют за клуб, за болельщиков, за свое имя. В футболе надо расти, а у них все только начинается. Им выпал такой шанс проявить себя в молодом возрасте в премьер-лиге. Хочется, чтобы они воспользовались такой возможностью. Конечно, не хватает опыта, технического оснащения, совершаем грубейшие ошибки. Но это приходит со временем.

— Когда прояснится ваше будущее в «Томи»?

— Честное слово, пока не знаю. Встреча с губернатором была назначена на конец апреля. Но у Сергея Анатольевича очень много дел! Учитывая его загруженность, мы пока еще не поговорили. Надеюсь, скоро сядем и все обсудим.

— Вы готовы поработать в ФНЛ?

— Да я в принципе за лаврами не гонюсь. Я бы с удовольствием остался в «Томи», работал бы с командой, с этими ребятами. Но ведь нужно знать ответы на многие вопросы. Нужно провести селекцию, пока неясно, останутся ли у нас опытные исполнители — Голышев, Пугин, Чуперка, Баляйкин. Все зависит от решения губернатора. Нужно четко понимать бюджет на следующий год, чтобы у нас не повторилась картина этого сезона. Так что жду встречу с главой региона.