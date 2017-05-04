«Терек» оштрафован на 100 тысяч рублей за поддержку команды по громкой связи

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«Терек» 29 апреля со счетом 5:2 разгромил дома «Урал» в рамках 26-го тура чемпионата России. Грозненский клуб уже неоднократно наказывался за использование громкой связи для поддержки команды на домашнем стадионе.

«В соответствии со статьей 111 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 33 приложения дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента (ст. 10 п. 10.8 регламента чемпионата России среди команд футбольных клубов РФПЛ) — оштрафовать ФК “Терек” (Грозный) на 100 000 рублей», — говорится в сообщении РФС.