«Терек» оштрафован на 100 тысяч рублей за поддержку команды по громкой связи
МОСКВА, 4 мая — Р-Спорт.Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал грозненский «Терек» на 100 тысяч рублей за использование системы оповещения по стадиону для поддержки принимающей команды во время матча чемпионата России против екатеринбургского «Урала», сообщается на сайте РФС.
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«Терек» 29 апреля со счетом 5:2 разгромил дома «Урал» в рамках 26-го тура чемпионата России. Грозненский клуб уже неоднократно наказывался за использование громкой связи для поддержки команды на домашнем стадионе.
«В соответствии со статьей 111 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 33 приложения дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента (ст. 10 п. 10.8 регламента чемпионата России среди команд футбольных клубов РФПЛ) — оштрафовать ФК “Терек” (Грозный) на 100 000 рублей», — говорится в сообщении РФС.
Согласно ст. 10 п. 10.8 регламента чемпионата России, оборудование стадионов, в том числе системы оповещения зрителей, не может использоваться во время матча для поддержки принимающей команды (выкрики, призывы, зрительские лозунги и т. д.), для распространения информации политического характера, а также для проявления любой формы дискриминации в отношении играющих команд, судей и официальных лиц матча.
МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Возможность переименования «Терека» будет рассмотрена в ближайшее время на собрании руководства клуба. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор грозненского футбольного клуба Ахмед Айдамиров.