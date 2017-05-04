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4 мая 2017, 21:59 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Терек» оштрафован на 100 тысяч рублей за поддержку команды по громкой связи

МОСКВА, 4 мая — Р-Спорт. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал грозненский «Терек» на 100 тысяч рублей за использование системы оповещения по стадиону для поддержки принимающей команды во время матча чемпионата России против екатеринбургского «Урала», сообщается на сайте РФС.

<nobr>Контрольно-дисциплинарный</nobr> комитет (<span class=error>КДК</span>) Российского футбольного союза (<span class=error>РФС</span>) оштрафовал грозненский Терек на 100 тысяч рублей за использование системы оповещения по стадиону для поддержки принимающей команды во время матча чемпионата России против екатеринбургского Урала сообщается на сайте <span class=error>РФС</span>. Увеличить
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«Терек» 29 апреля со счетом 5:2 разгромил дома «Урал» в рамках 26-го тура чемпионата России. Грозненский клуб уже неоднократно наказывался за использование громкой связи для поддержки команды на домашнем стадионе.

«В соответствии со статьей 111 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 33 приложения дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента (ст. 10 п. 10.8 регламента чемпионата России среди команд футбольных клубов РФПЛ) — оштрафовать ФК “Терек” (Грозный) на 100 000 рублей», — говорится в сообщении РФС.

Согласно ст. 10 п. 10.8 регламента чемпионата России, оборудование стадионов, в том числе системы оповещения зрителей, не может использоваться во время матча для поддержки принимающей команды (выкрики, призывы, зрительские лозунги и т. д.), для распространения информации политического характера, а также для проявления любой формы дискриминации в отношении играющих команд, судей и официальных лиц матча.

29.04.2017 19:00 Зрители 12168 основной раунд: 26-й тур Ахмат Арена
Терек 5:2 Урал
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Рашид Рахимов Александр Тарханов
Голы
33′ Аблай Мбенг (А.С. Семенов) 17
63′ Аблай Мбенг (Риз. Уциев, Г. Торже) 17
67′ Заур Садаев (О. Иванов) 9
84′ Игорь Лебеденко 55
90+2′ Милад Мохаммади (О. Иванов) 13
9 Роман Павлюченко (А. Ломакин) 21′
99 Эдгар Манучарян (Д. Коробов) 87′
Составы
Евгений Городов 16
Ризван Уциев (к) 40
Милад Мохаммади 13
Вилькер Анхель 4
Андрей Семенов 15
Игорь Лебеденко 55
Олег Иванов 19
Факундо Пирис 23
75′ Норберт Дьембер 3
Магомед Оздоев 27
45′ Магомед Митришев 95
Габриэл Торже 20
66′ Аблай Мбенг 17
Заур Садаев 9
96 Андрей Тимофеев
27 Михаил Меркулов
5 Доминик Динга
13 Радован Панков 36′
77 Дмитрий Коробов
32 Никита Глушков
90 Александр Щербаков 56′
85 Сергей Серченков
15 Денис Кулаков 45′
12 Александр Новиков
80 Александр Ломакин 69′
79 Артем Юсупов
9 Роман Павлюченко (к) 45′
99 Эдгар Манучарян
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 1
16 Фолы 8
Судьи
Главный судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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