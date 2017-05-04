Кокорин, варежки сними! Колонка Казакова

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Осенью 2006-го великий русский тренер Юрий Семин орал на бровке на своего форварда Дмитрия Булыкина.

Ничего вроде бы особенного — Юрий Палыч, как сильный мотиватор, всегда был готов подстегнуть словцом любого из подопечных. Но та история произошла при замене. Булыкин только готовился появиться на поле — и услышал знаменитое:

— Варежки сними!

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Булыкин был явлением для нашего футбола в первой половине нулевых. Талантливый, статный, модный. Некоторые из его голов были шедевральны. Мне больше всего запомнился тот, что он забил в финале Кубка России, убежав с мячом от защитника ЦСКА Олега Корнаухова с середины поля.

Про Булыкина говорили, как об очень добром парне, которому не хватает мотивации, чтобы играть в каждом матче на пике возможностей. Что ему нужна для этого особая атмосфера — аншлаг на стадионе, имя соперника, может быть, новый период влюбленности — в футбол.

Он сыграл всего 15 матчей за сборную и забил в них 7 мячей. И в один момент решил уехать из России — когда ему было 27, на пике карьеры. В сборную Булыкина больше не вызвали, несмотря на то, что в его судьбе были сильные европейские клубы, а в «Аяксе» он стал лучшим нападающим чемпионата Голландии.

Когда я смотрю на Кокорина, мне кажется, что это реинкарнация Булыкина. За одним только «но» — Булыкин уехал за границу искать себя и мотивацию, Кокорин на все предложения из-за рубежа ответил отказом.

Или по меньшей мере мы так думаем. Потому что зенитовец не общался с журналистами очень давно — если не брать во внимание его выходы в микст-зону. И все чаще складывается ощущение, что говорит не он, а за него. Но не так как в случае Шатова, а иначе. Когда его игру, поступки, даже посты в соцсетях комментируют другие люди, вызывая тем самым новые вопросы и раздражение у прессы и болельщиков.

Недавно дело дошло даже до свиста, причем на домашней для «Зенита» игре с «Уралом». Голос петербуржского клуба Геннадий Орлов проехался по Кокорину катком, сказав, что форвард достиг своего потолка, что он принимает неправильные решения на поле, когда надо давать результат — делая все не то и не так.

Единственный гол, который нападающему удалось забить весной, и шесть последних матчей сборной России, в которых он не забивал, делают его шансы попасть в заявку на Кубок конфедераций призрачными. Если про Игоря Денисова Станиславу Черчесову напоминают при первой удобной возможности, то тема отсутствия Кокорина на последнем сборе стремительно сошла на нет. В финале Кубка России КПД железнодорожника был намного ниже, чем у партнеров по полузащите, а в «Спартаке» по весне все лучше выглядят в середине поля Глушаков и Зобнин. Но страсть, оставшаяся у Денисова, заставляет людей смотреть в его сторону, пусть статистика говорит и об обратном. Этой самой страсти у Кокорина нет давно.

Отчего более понятными становятся слова Слуцкого из его знаменитого интервью после Euro-2016:

— Есть целая плеяда выращенных лимитом игроков, которые настолько гарантированно имеют место в основном составе, настолько гарантированно имеют все жизненные блага, что им не надо копать картошку. И когда вдруг в ней появляется нужда, они думают: если надо — я пойду и выкопаю. Нет. Только через борьбу и ежедневную работу.

Кубок конфедераций рассматривается сейчас одновременно и как важный этап подготовки к чемпионату мира, и как полноценный турнир, от результатов которого может зависеть очень многое. Идет поиск оптимального состава. Замена тех, кто еще недавно был в обойме сборной, на новых людей.

И все говорит о том, что Кокорина в сборной не будет. Форварда, которому всего 26 и который был в составе команды на трех последних турнирах. Одного из самых высокооплачиваемых и узнаваемых футболистов страны.

Что интересно — когда Черчесов вызывал в сборную зенитовца в последний раз, Кокорин был под огнем жесточайшей критики. Теперь критики нет или, вернее, она сменилась безразличием, и тренер его не вызвал.

Как понимаю, считая, что сытые и спокойные в футбол не играют.

Так вышло, что Кокорин в карьере никогда не выходил из зоны комфорта. Если Смолов засверкал на сегодняшнем уровне после того, как оказался сначала в Махачкале, а потом в Екатеринбурге — дальше был только Дальний Восток, — Кокорин подобных командировок не имел. Кстати, взлет Ионова этой весной схож со смоловским — «Динамо» возвращать его не собирается и если не проявить себя, можно опять оказаться на футбольной, да и географической периферии.

Вероятно, действительно нужно, чтобы перед тобой замаячила такая перспектива. Вроде той, которой в СССР пугали расслабившихся молодых звезд — отправкой в дальнюю часть. Поскольку в России, в отличие от Западной Европы, пресса и болельщики влияния на игроков не имеют. Там они во многом финансируют своими деньгами клуб, и их слово весит несопоставимо больше.

Кокорин в «Зените» играет справа. Вроде бы все мы привыкли к идее, что его позиция — центрфорвард и только на ней он может раскрыться в полной мере. Но нападающий это ведь не защитник, жесткой привязки к одной зоне у него нет. Да и из-под такого форварда, как Дзюба, другим игрокам атаки работать вольготно.

В 24 матчах этого чемпионата у Кокорина только 4 гола. При том что «Зенит» — второй, и он лидер РФПЛ по результативности. В прошлом сезоне форвард забил примерно столько же — 6 мячей.

О Кокорине спорят. Даже сейчас. Его талант принуждает к этому. Широков, например, полагает, что тот и сегодня должен быть игроком стартового состава сборной — и ведь не сказать, что они друзья или что Роман когда-либо выражал не свое мнение.

Кокорин изумительный футболист. Один из самых одаренных игроков, которые рождались в стране.

Просто, к сожалению, он пока так и не стал спортсменом.