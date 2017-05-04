«Локомотив» намерен купить ганского бомбардира «Црвены Звезды»

По информации «Спортски Журнал», руководство «Локомотива» осталось довольно игрой 24-летнего ганца в недавнем матче против «Войводины». Ожидается, что скаут «Локомотива» лично просмотрит игрока в финале Кубка Сербии 27 мая, куда коллектив из Белграда может попасть после победы над «Чукаричками» (4:1) в первой встрече полуфинала.

Ожидается, что в начале июня «Локо» сделает официальное предложение о покупке Боакье. У «Црвены Звезды», которую тренирует Миодраг Божович, есть приоритетное право покупки Боакье, поэтому она и будет затем вести переговоры с москвичами.

Также в услугах ганца заинтересованы итальянская «Верона» и английский «Бирмингем». Он переехал в Белград в январе этого года и в 12 матчах чемпионата Сербии забил 7 мячей.