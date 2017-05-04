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4 мая 2017, 20:57 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

«Локомотив» намерен купить ганского бомбардира «Црвены Звезды»

Московский «Локомотив» проявляет заинтересованность в нападающем сербской «Црвены Звезды» Ричмонде Боакье, права на которого принадлежат итальянской «Латине».

По информации «Спортски Журнал», руководство «Локомотива» осталось довольно игрой 24-летнего ганца в недавнем матче против «Войводины». Ожидается, что скаут «Локомотива» лично просмотрит игрока в финале Кубка Сербии 27 мая, куда коллектив из Белграда может попасть после победы над «Чукаричками» (4:1) в первой встрече полуфинала.

Ожидается, что в начале июня «Локо» сделает официальное предложение о покупке Боакье. У «Црвены Звезды», которую тренирует Миодраг Божович, есть приоритетное право покупки Боакье, поэтому она и будет затем вести переговоры с москвичами.

Также в услугах ганца заинтересованы итальянская «Верона» и английский «Бирмингем». Он переехал в Белград в январе этого года и в 12 матчах чемпионата Сербии забил 7 мячей.

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Ожидается, что 13 мая Лоськов сыграет за «Локо» против «Оренбурга»

Ожидается, что 13 мая Лоськов сыграет за «Локо» против «Оренбурга»

По информации «СЭ», вероятен вариант, при котором 43-летний полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов выйдет на поле в матче 28-го тура чемпионата России. 13 мая «Локо» встретится с «Оренбургом», и это будет предпоследний домашний поединок команды в текущем чемпионате.
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