Кузьмин: Каждый футболист «Рубина» должен поискать причины неудач клуба в себе

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Казанцы в девяти турах после возобновления чемпионата России смогли набрать 9 очков (две победы и три ничьи при четырех поражениях). «Сложно говорить, что у нас не получается, уже много разговоров на этот счет: мол, видны игровые проблемы, у нас мало что получается. И про большое количество иностранцев постоянно мусолят. Наверное, каждому из нас надо просто посмотреть на свою игру, на свое отношение к делу; когда все плохо, причины надо искать в самом себе, прежде всего», — считает Кузьмин.

В 26-м туре «Рубин» смог добиться победы впервые за восемь туров, переиграв на выезде «Локомотив» (1:0).

«Действительно, это (долгожданная победа — прим. ТАСС) как глоток свежего воздуха, — признался собеседник ТАСС. — Все-таки после победных матчей и восстановление идет лучше, и следующий недельный микроцикл проходит намного позитивней. Да, мы не очень хорошо играли, но в данной ситуации для нас самое главное результат. Все равно этот микроцикл проходит в более веселой, позитивной атмосфере, лучше работается, лучше восстанавливается; побеждать всегда хорошо, а для нас — это именно то, что надо».

В середине марта в СМИ появилась информация, что Кузьмин вместе с другими ветеранами командами — вратарем Сергеем Рыжиковым и полузащитником Гекденизом Караденизом — подняли вопрос о переводе двух легионеров Максима Лестьенна и Алекса Сонга в молодежный состав из-за их нежелания выкладываться в играх. «Не знаю, кому это интересно, кому надо; на самом деле, такого не было. Все, что у нас пишут и говорят, нужно делить на два, пресса такое любит», — прокомментировал информацию Кузьмин.

СМИ постоянно пишут о том, что на грани увольнения находится главный тренер казанцев Хавьер Грасия, возглавивший команду перед началом сезона. «Лично я на это вообще внимание не обращаю. Он как работал, так и работает. Думаю, он не обращает на это внимание», — считает Кузьмин.