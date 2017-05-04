Кузьмин: Каждый футболист «Рубина» должен поискать причины неудач клуба в себе
МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Каждому из футболистов казанского «Рубина» с учетом неудачного выступления команды надо посмотреть на свое отношение к делу. Такое мнение ТАСС высказал 36-летний защитник команды Олег Кузьмин.
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Казанцы в девяти турах после возобновления чемпионата России смогли набрать 9 очков (две победы и три ничьи при четырех поражениях). «Сложно говорить, что у нас не получается, уже много разговоров на этот счет: мол, видны игровые проблемы, у нас мало что получается. И про большое количество иностранцев постоянно мусолят. Наверное, каждому из нас надо просто посмотреть на свою игру, на свое отношение к делу; когда все плохо, причины надо искать в самом себе, прежде всего», — считает Кузьмин.
В 26-м туре «Рубин» смог добиться победы впервые за восемь туров, переиграв на выезде «Локомотив» (1:0).
«Действительно, это (долгожданная победа — прим. ТАСС) как глоток свежего воздуха, — признался собеседник ТАСС. —
В середине марта в СМИ появилась информация, что Кузьмин вместе с другими ветеранами командами — вратарем Сергеем Рыжиковым и полузащитником Гекденизом Караденизом — подняли вопрос о переводе двух легионеров Максима Лестьенна и Алекса Сонга в молодежный состав
СМИ постоянно пишут о том, что на грани увольнения находится главный тренер казанцев Хавьер Грасия, возглавивший команду перед началом сезона. «Лично я на это вообще внимание не обращаю. Он как работал, так и работает. Думаю, он не обращает на это внимание», — считает Кузьмин.
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