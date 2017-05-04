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4 мая 2017, 20:49 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Ожидается, что 13 мая Лоськов сыграет за «Локо» против «Оренбурга»

По информации «СЭ», вероятен вариант, при котором 43-летний полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов выйдет на поле в матче 28-го тура чемпионата России. 13 мая «Локо» встретится с «Оренбургом», и это будет предпоследний домашний поединок команды в текущем чемпионате.

По информации СЭ вероятен вариант при котором 43-летний полузащитник Локомотива Дмитрий <span class=error>Лоськов</span> выйдет на поле в матче 28-го тура чемпионата России. Увеличить
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В этот день железнодорожники запланировали обширную праздничную программу, посвященную победе команды в финале Кубка России. Одной из составляющей праздника может стать выход Лоськова на поле — при этом произойдет это только по решению главного тренера команды Юрия Семина.

Лоськов может стать первым футболистом, принявшим участие в 20 чемпионатах России. Сейчас он делит лидерство по числу проведенных сезонов с Сергеем Семаком — по 19.

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