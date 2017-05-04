Ожидается, что 13 мая Лоськов сыграет за «Локо» против «Оренбурга»

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В этот день железнодорожники запланировали обширную праздничную программу, посвященную победе команды в финале Кубка России. Одной из составляющей праздника может стать выход Лоськова на поле — при этом произойдет это только по решению главного тренера команды Юрия Семина.

Лоськов может стать первым футболистом, принявшим участие в 20 чемпионатах России. Сейчас он делит лидерство по числу проведенных сезонов с Сергеем Семаком — по 19.