РФС: Контрольно-квалификационная комиссия до конца сезона не будет сообщать свои решения

В четверг состоялось заседание комиссии по трем последним турам (24, 25, 26). На нем должны были рассмотреть работу арбитров Сергея Иванова на матче «Локомотив» — «Амкар», Алексея Еськова на игре «Зенит» — «Урал» и многое другое.

«Контрольно-квалификационная комиссия работает в штатном режиме, но до окончания сезона решения комиссии доводиться до СМИ не будут», — сказал Калошин.