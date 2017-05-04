РФС: Контрольно-квалификационная комиссия до конца сезона не будет сообщать свои решения
МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/.
Контрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза (РФС) до окончания сезона-2016/17 не будет предоставлять средствам массовой информации решения по работе арбитров. Об этом ТАСС сообщил уполномоченный представитель департамента судейства и инспектирования РФС Леонид Калошин.
В четверг состоялось заседание комиссии по трем последним турам (24, 25, 26). На нем должны были рассмотреть работу арбитров Сергея Иванова на матче «Локомотив» — «Амкар», Алексея Еськова на игре «Зенит» — «Урал» и многое другое.
«Контрольно-квалификационная комиссия работает в штатном режиме, но до окончания сезона решения комиссии доводиться до СМИ не будут», — сказал Калошин.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter