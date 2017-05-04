Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29647624/
4 мая 2017, 19:58 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Владимир Стогниенко: Не очень понимаю, что Луческу может выстроить в «Зените»

Телекомментатор Владимир Стогниенко прокомментировал работу Мирчи Луческу на посту главного тренера «Зенита».

Телекомментатор Владимир Стогниенко прокомментировал работу <span class=error>Мирчи</span> <span class=error>Луческу</span> на посту главного тренера Зенита. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Я видел ранее «Шахтер» только в матче еврокубков или в играх против киевского «Динамо». Поэтому я не очень понимаю, что Луческу может выстроить в «Зените». Да, они начали хорошо, но вот к примеру Жулиано сдулся. Хотя, как я понимаю, там есть некие внутренние истории. Очевидно, что внутри команды не все так хорошо, — приводит слова Стогниенко «Спорт FM».

Напомним, что после 26-ти туров чемпионата России «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ, уступая лидирующему «Спартаку» восемь очков.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
2 мая

«Такие, как Шарапова, больше никогда не должны играть!» Реакция Запада на камбэк Марии

«Каррера ничему не научил». Ловчев жестко прошелся по главному тренеру «Спартака»

Четырехкратная чемпионка Рио Симона Байлс - откровенная фотосессия