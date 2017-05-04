Владимир Стогниенко: Не очень понимаю, что Луческу может выстроить в «Зените»

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— Я видел ранее «Шахтер» только в матче еврокубков или в играх против киевского «Динамо». Поэтому я не очень понимаю, что Луческу может выстроить в «Зените». Да, они начали хорошо, но вот к примеру Жулиано сдулся. Хотя, как я понимаю, там есть некие внутренние истории. Очевидно, что внутри команды не все так хорошо, — приводит слова Стогниенко «Спорт FM».

Напомним, что после 26-ти туров чемпионата России «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ, уступая лидирующему «Спартаку» восемь очков.