Кузьмин заявил, что хотел бы ясности в вопросе нового контракта с «Рубином»
МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Казанский футбольный клуб пока не предложил новый контракт защитнику Олегу Кузьмину, что нервирует игрока. Об этом ТАСС рассказал сам 36-летний футболист.
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Контракт Кузьмина с «Рубином» истекает по окончании сезона. Большую часть текущего сезона защитник пропустил из- за травмы коленного сухожилия и последовавшей операции и впервые появился на поле только 26 апреля в матче 25-го тура с «Тереком»; встречу 26-го тура с «Локомотивом» защитник также провел полностью. Зимой в СМИ появилась информация, что казанский клуб может расстаться с несколькими ветеранами команды, в число которых входит защитник. В начале февраля Кузьмин сообщил, что новый контракт ему пока не предложили.
«До сих пор тишина, — сообщил Кузьмин. — Напрягает ли это? В данной ситуации, конечно, напрягает, потому что
О своем будущем игрок пока не думал. «Для начала хочется дождаться окончания сезона, доработать контракт, а потом уже сесть и обсуждать. Я пропустил почти целый год, так что силы и желания еще поиграть есть», — заявил защитник.
Кузьмин выступает за казанский клуб с 2010 года.
«О сборной даже не думаю»
Кузьмин рассказал, что набирает форму с каждым матчем. «Сейчас, конечно, не в лучших кондициях —
Крайний защитник регулярно вызывался в сборную России при главном тренер Леониде Слуцком, который руководил командой с августа 2015 года по июль 2016-го, имел хорошие шансы попасть в заявку на чемпионат Европы, однако этому помешала травма. «О сборной сейчас вообще не думаю, — признался собеседник ТАСС. — Для меня важно сейчас играть за клуб и как можно больше радовать казанских болельщиков».
На счету Кузьмина 5 матчей за сборную страны.
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