Кузьмин заявил, что хотел бы ясности в вопросе нового контракта с «Рубином»

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Контракт Кузьмина с «Рубином» истекает по окончании сезона. Большую часть текущего сезона защитник пропустил из- за травмы коленного сухожилия и последовавшей операции и впервые появился на поле только 26 апреля в матче 25-го тура с «Тереком»; встречу 26-го тура с «Локомотивом» защитник также провел полностью. Зимой в СМИ появилась информация, что казанский клуб может расстаться с несколькими ветеранами команды, в число которых входит защитник. В начале февраля Кузьмин сообщил, что новый контракт ему пока не предложили.

«До сих пор тишина, — сообщил Кузьмин. — Напрягает ли это? В данной ситуации, конечно, напрягает, потому что все-таки хотелось бы определенности. Но, с другой стороны, я не хочу идти и просить — если не предлагают, значит, видимо, недостоин или, может, у руководства другие планы».

О своем будущем игрок пока не думал. «Для начала хочется дождаться окончания сезона, доработать контракт, а потом уже сесть и обсуждать. Я пропустил почти целый год, так что силы и желания еще поиграть есть», — заявил защитник.

Кузьмин выступает за казанский клуб с 2010 года.

«О сборной даже не думаю»

Кузьмин рассказал, что набирает форму с каждым матчем. «Сейчас, конечно, не в лучших кондициях — все-таки чувствуется долгий перерыв. После первой игры тяжело было, после “Локомотива” лучше. Все-таки тренироваться это одно, а играть другое; необходим игровой тонус, а когда постоянно играешь, состояние намного лучше», — рассказал он.

Крайний защитник регулярно вызывался в сборную России при главном тренер Леониде Слуцком, который руководил командой с августа 2015 года по июль 2016-го, имел хорошие шансы попасть в заявку на чемпионат Европы, однако этому помешала травма. «О сборной сейчас вообще не думаю, — признался собеседник ТАСС. — Для меня важно сейчас играть за клуб и как можно больше радовать казанских болельщиков».

На счету Кузьмина 5 матчей за сборную страны.