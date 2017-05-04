Болельщики признали Смолова лучшим игроком «Краснодара» в апреле

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Всего в голосовании приняли участие более 1000 человек. Третье место занял полузащитник Шарль Каборе, собравший 10,1% голосов. За ставшего вторым голкипера Андрея Синицына проголосовали 20% респондентов. Смолов, забивший в апреле четыре мяча, первенствовал с серьёзным преимуществом — за него отдали голоса 36,8% от общего числа принявших участие в опросе.

Смолов в текущем сезоне четвёртый раз признаётся лучшим игроком месяца. Ранее он первенствовал в опросах июля, августа, сентября и декабря.