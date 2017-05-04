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4 мая 2017, 19:16 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Болельщики признали Смолова лучшим игроком «Краснодара» в апреле

На официальном сайте «Краснодара» завершилось голосование болельщиков, по итогам которого лучшим игроком апреля был признан нападающий Фёдор Смолов.

На официальном сайте Краснодара завершилось голосование болельщиков по итогам которого лучшим игроком апреля был признан нападающий Фёдор Смолов. Увеличить
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Всего в голосовании приняли участие более 1000 человек. Третье место занял полузащитник Шарль Каборе, собравший 10,1% голосов. За ставшего вторым голкипера Андрея Синицына проголосовали 20% респондентов. Смолов, забивший в апреле четыре мяча, первенствовал с серьёзным преимуществом — за него отдали голоса 36,8% от общего числа принявших участие в опросе.

Смолов в текущем сезоне четвёртый раз признаётся лучшим игроком месяца. Ранее он первенствовал в опросах июля, августа, сентября и декабря.

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