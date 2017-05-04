Болельщики «Ростова» признали вратаря Медведева лучшим футболистом команды в апреле
МОСКВА, 4 мая —
Р-Спорт. Болельщики футбольного клуба «Ростов» (Ростов-на-Дону) признали вратаря Никиту Медведева лучшим футболистом команды в апреле, сообщается на официальном сайте «желто-синих».
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В апреле Медведев провел 6 матчей в чемпионате России, в которых не пропустил ни одного мяча.
В матче с пермским «Амкаром» 30 апреля Медведев установил новый рекорд «сухой» серии для вратарей в чемпионатах России по футболу: на 78-й минуте встречи серия Медведева без пропущенных мячей достигла 940 минут. Таким образом, он обошел предыдущего рекордсмена Руслана Нигматуллина (939 минут). На данный момент серия Медведева составляет 952 минуты. В общей сложности в чемпионате России Медведев не пропускает с 30 ноября.
В пятерку лучших футболистов «Ростова» в апреле вошли также Александр Бухаров, Сесар Навас, Александр Гацкан и Миха Мевля.
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