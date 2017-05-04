Семин: Ари поедет на матч с «Уралом» и забьет там

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Финал Кубка России между екатеринбургским «Уралом» и московским «Локомотивом» прошел во вторник на стадионе «Фишт» в Сочи. В нем победу со счетом 2:0 одержала столичная команда. В конце встречи на поле развязалась массовая драка, в результате которой были удалены Артем Фидлер и Эдгар Манучарян со стороны уральской команды, а также Ари и Джефферсон Фарфан — со стороны москвичей.

После встречи Манучарян в своем Instagram выложил фотографию потасовки, на которой виден Ари, с подписью «До встречи». Фидлер в интервью изданию «Спорт-Экспресс» выразил уверенность, что Ари не приедет на матч в Екатеринбург, а если и приедет, «то будет здорово».

«Пускай (игроки “Урала”) ждут. Ари поедет в Екатеринбург и забьет им», — сказал Семин.

«Урал» и «Локомотив» сыграют между собой в матче 29-го тура чемпионата России 17 мая в Екатеринбурге.