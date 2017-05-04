Президент «Урала» Иванов предложил увеличить количество клубов в РФПЛ
Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что количество клубов в российской
Премьер-Лиге необходимо увеличить до 18−20. Сейчас в РФПЛ выступает 16 команд.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«На нас сейчас много навалилось. В конце чемпионата матчи через два дня на третий, через три на четвёртый. Футболисты не успевают восстанавливаться. К сожалению, мы не привыкли играть в таком режиме. Считаю, что надо делать в РФПЛ 18−20 команд, как в Англии, чтобы привыкали играть через два дня на третий.
В Европе все клубы, которые собой
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