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4 мая 2017, 18:42 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Президент «Урала» Иванов предложил увеличить количество клубов в РФПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что количество клубов в российской Премьер-Лиге необходимо увеличить до 18−20. Сейчас в РФПЛ выступает 16 команд.

Президент Урала Григорий <span class=error>Иванов</span> считает что количество клубов в российской <nobr>Премьер-Лиге</nobr> необходимо увеличить до 18−20. Увеличить
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«На нас сейчас много навалилось. В конце чемпионата матчи через два дня на третий, через три на четвёртый. Футболисты не успевают восстанавливаться. К сожалению, мы не привыкли играть в таком режиме. Считаю, что надо делать в РФПЛ 18−20 команд, как в Англии, чтобы привыкали играть через два дня на третий.

В Европе все клубы, которые собой что-то представляют, играют через два на третий и не просят переносить матчи. Хотим играть в один футбол с Европой, значит, надо играть через два дня на третий, не плакать, не ныть, не говорить об усталости. Конечно, это большие нагрузки, но у вас и зарплаты такие, пусть отрабатывают, — сказал Иванов в эфире ОТВ.

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