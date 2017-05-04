Айдамиров: Вопрос переименования «Терека» будет рассмотрен в ближайшее время
МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Возможность переименования «Терека» будет рассмотрена в ближайшее время на собрании руководства клуба. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор грозненского футбольного клуба Ахмед Айдамиров.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На вопрос, принято ли решение о переименовании «Терека», Айдамиров ответил: «В ближайшее время узнаете. Будет совет (директоров) клуба. Обращение болельщиков у нас есть».
В феврале стало известно, что болельщики клуба собирают подписи под предложением о переименовании команды в «Ахмат». Глава Чеченской республики, почетный президент клуба Рамзан Кадыров тогда отметил, что решение остается за советом директоров «Терека».
«Терек» занимает шестое место в чемпионате России сезона-2016/17, в 26 матчах набрав 39 очков.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter