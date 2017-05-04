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4 мая 2017, 17:33 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Айдамиров: Вопрос переименования «Терека» будет рассмотрен в ближайшее время

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Возможность переименования «Терека» будет рассмотрена в ближайшее время на собрании руководства клуба. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор грозненского футбольного клуба Ахмед Айдамиров.

В феврале стало известно что болельщики клуба собирают подписи под предложением о переименовании команды в Ахмат Увеличить
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На вопрос, принято ли решение о переименовании «Терека», Айдамиров ответил: «В ближайшее время узнаете. Будет совет (директоров) клуба. Обращение болельщиков у нас есть».

В феврале стало известно, что болельщики клуба собирают подписи под предложением о переименовании команды в «Ахмат». Глава Чеченской республики, почетный президент клуба Рамзан Кадыров тогда отметил, что решение остается за советом директоров «Терека».

«Терек» занимает шестое место в чемпионате России сезона-2016/17, в 26 матчах набрав 39 очков.

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