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4 мая 2017, 17:03 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

КДК РФС оштрафовал ЦСКА и «Спартак» на рекордные 1,2 млн рублей по итогам дерби

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал клубы ЦСКА и «Спартак» на 1,235 миллиона рублей по итогам дерби. Об этом журналистам рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

Московский Спартак одержал гостевую победу над столичным ЦСКА со счетом 2:1 в матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Увеличить
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Московское дерби между ЦСКА и «Спартаком» прошло 30 апреля в рамках 26-го тура чемпионата России и завершилось победой красно-белых со счетом 2:1. Это рекордная сумму штрафа по итогам одного матча в текущем сезоне чемпионата.

«По футбольному клубу ЦСКА: на стадионе использовалась пиротехника, из-за чего произошло сильное задымление и матч дважды останавливался, поэтому за всю пиротехнику и неправомерные действия зрителей с проносом средств и задымлением оштрафовать клуб на 300 тысяч рублей. По сжиганию атрибутики: у ЦСКА это пятое нарушение в сезоне — штраф 150 тысяч рублей. Далее — баннер с ненормативной лексикой, из-за которого штраф 50 тысяч рублей. Скандирование ненормативной лексики — девятое нарушение — 90 тысяч, кроме того, мы возбудили дело по бросанию предметов на поле — штраф 20 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.

«У “Спартака” не было задымления, но было другое нарушение — пронос и использование средств, которые могли привести к возгоранию. За бросание и использование пиротехники и неправомерные действия зрителей “Спартак” оштрафован на 250 тысяч, за сжигание атрибутики, это второй случай, — штраф 100 тысяч рублей. Далее — вы видели, что от пяти до семи человек сидели на заградительной решетке и создавали угрозу себе, это третье нарушение, — штраф 150 тысяч. Был вывешен несогласованный баннер — штраф 25 тысяч, и скандирование ненормативной лексики — 100 тысяч рублей», — рассказал про штрафы «Спартаку» глава КДК РФС.

«Больше в этом сезоне никто не платил», — отметил Григорьянц.

Заседание КДК РФС прошло в среду в Доме футбола в Москве.

30.04.2017 17:15 Зрители 27352 основной раунд: 26-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 1:2 Спартак М
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Массимо Каррера
Голы
45′ Алексей Березуцкий (Б. Натхо) 6
12 де Соуза Луиз Адриану (И. Попов) 32′
8 Денис Глушаков (И. Попов, Р. Зобнин) 51′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Александр Головин 17
Бибрас Натхо 66
Виктор Винисиус Витинью 20
Понтус Вернблум 3
55′ 90′ Виктор Васин 5
Федор Чалов 63
45′ Кирилл Набабкин 14
89′ Зоран Тошич 7
64′ Алексей Ионов 11
Аарон Самуэль Оланаре 99
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко 90+1′
23 Дмитрий Комбаров
14 Георгий Джикия 45+1′
35 Сердар Таски
10 Квинси Промес
47 Роман Зобнин
8 Денис Глушаков (к)
11 Лукас Мартинс Фернанду
71 Ивелин Попов 84′
7 Джано Ананидзе
12 де Соуза Луиз Адриану 45′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 5
0 Штанги, перекладины 1
7 Угловые 3
15 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
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