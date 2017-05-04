Никита Медведев. Буффон из Удмуртии

АКСЕЛЕРАТ-УНИВЕРСАЛ

После матча с «Уфой» главного тренера «Ростова» Ивана Данильянца спросили о самом надежном вратаре премьер-лиги. Он емко и точно описал рекордсмена: «Никита — парень настоящий, мужицких кровей». Медведев на вид и вправду прост. Кажется, в вашем дворе такие десятками бегают каждый день. И будущий оппонент Ибрагимовича тоже начинал свой тернистый путь в ижевских «коробках».

«Сколько помню, Никита все время играл в футбол, — вспоминает первый тренер голкипера Алексей Дудинов. — Не на занятиях, так во дворе. Я впервые увидел его в сентябре 2002-го, когда семилетний Никита пришел ко мне в футбольную секцию Центра детского творчества при 88-й школе, где сам и учился. Он сильно выделялся на фоне всех, даже на фоне старшеклассников! Уже тогда было видно, что Никита — одаренный мальчишка: высокий, физически крепкий, ногами хорошо владеет, из-за чего он часто играл в поле. В детском футболе нет разделения по позициям, но Никита и голы забивал, и в обороне отрабатывал. Уровень сверстников быстро перерос: будучи во втором классе, он играл против тех, кто был старше на год или даже два, и по нормативам (бег, прыжки в длину) он тогда не уступал многим ребятам из средней школы».

ЗАВСЕГДАТАЙ ТРЕНИРОВОК

Медведев крайне редко пропускал занятия в секции или тренировки в футбольной школе. В старом журнале, который любезно предоставил первый тренер голкипера, видно, что тогдашний второклассник присутствовал почти на всех занятиях.

Журнал первого тренера Никиты Медведева.

«Перспектива была видна, — продолжает Дудинов. — Но мне и в счастливом сне не могло привидеться, что в 22 года Никита побьет такой серьезный рекорд и заинтересует “Монако”. До 2005-го Никита так и занимался в секции, но весной я отвел его в футбольную школу: понял, что талант пропадает. Пришел с мальчиком к тренеру Виктору Павловичу Калинину, убедил его взять Медведева на просмотр. Но я тогда молодой был, так что тренер с недоверием принял мое предложение — мол, в команде и так уже есть хороший вратарь, зачем еще один».

Поначалу в академии Медведев довольствовался местом на скамейке запасных, но многое изменила тренерская перестановка — когда Виктора Калинина сменил Александр Сальнов, то и Никита прочно занял место в основе. В то же время вратарь, ранее бывший первым номером, уехал в Казань, поэтому для Медведева сошлись все звезды.

«В августе 2008-го семь игроков 1994 года рождения вместе с бывшим тренером отправились в «Рубин», а я занял освободившееся место, — говорит Сальнов. — Захожу в раздевалку в первый день — у ребят головы опущены. Спрашиваю: «Чего приуныли?». Отвечают: «Так у нас полкоманды уехало в «Рубин». Я им тут же возразил: «Хорошая команда. Давайте, мы тоже будем готовиться к переезду в команду на букву «Р» — в «Реал»! Они хоть немножко повеселели. А Никиту тогда не взяли в Казань, потому что он родился в декабре и учился в другом классе — видимо, тренеру было несподручно его брать. Но почти все, кто тогда уехали, сейчас играют на первенстве водокачки».

А Медведев ставит рекорды.

САМ СЕБЕ ДЖИДЖИ

В футбольной школе Никита получил прозвище. Нехитрое, распространенное, но точно описывающее его игру и стремление — Буффон. «Они в чем-то похожи, — отмечает Дудинов. — Крепко сложены, уравновешены, с нормальными нервами, крупные габариты у обоих… За это, наверное, Медведева и прозвали Буффоном. Кстати, в один момент команда 1994 года, в которой Никита и был вратарем, ослабла из-за ухода нескольких сильных игроков. Поэтому нагрузка на Медведева увеличилась — он стал больше трудиться, чаще выручать и вырос в нашего Буффона».

Правда, первый тренер вратарей Никиты, бывший игрок «Пахтакора» Олег Чечеткин, говорит, что футболист сам себе придумал это прозвище. Да и в целом он скептически относится к достижению воспитанника. «Какой-какой рекорд? Да это ерунда. — Первое, что произнес Чечеткин, когда я до него дозвонился. — Вот когда он достигнет уровня Буффона, тогда я изменю мнение. Он все время твердил: “Хочу стать Буффоном! Хочу стать Буффоном!” Так и получил эту кликуху».

Чечеткин некогда работал с другим известным российским вратарем — Владимиром Габуловым. Но он уверен, что Медведева ждет больший успех. «Если что-то не так пойдет — поправим! — утверждает тренер. — Я ему периодически звоню и обсуждаю с ним различные моменты. После матча с “Манчестер Юнайтед”, когда Никите забил Мхитарян, я с ним связался и сказал: “Ты должен был перехватывать этот мяч”. Он согласился — мол, двоякая ситуация была. А я ответил: “Первое решение — всегда правильное!” А хвалить мне его пока не за что — разве он голкипер сборной, или выиграл что-то? Да и в Европу ему рано — нужно еще в России повариться».

СТО ПОПАДАНИЙ В ЩИТ

Медведев врос в футбольное поле, поэтому все истории его наставников непосредственно связаны с тренировками. Александр Сальнов — человек, который выпускал юношу из академии — даже придумал для ижевского таланта специальное упражнение: «Никита поразил меня тем, что исполнял пятикратный прыжок с места на 14 метров! Ему тогда было 15 лет, а норматив для этого возраста составляет 12,8 метра. Представляете? А еще я специально для него придумал тест. Он должен был попасть в баскетбольный щит, в прыжке поймать мяч, потом вновь выпрыгнуть и снова кинуть мяч в щит. Перед выполнением сказал ему: “Сто раз сделаешь — будешь играть в премьер-лиге! ” Он сделал — правда, со второго раза. В первом случае ошибся на 37-м броске, но затем завелся и выполнил упражнение. А ведь наш баскетбольный щит еще и был меньше настоящего! Мяч попадал в дужку, отскакивал непредсказуемо. Но он справился. Позже я давал этот тест другим — никто не мог до сотни добраться».

Несмотря на рекорд, Медведев в чемпионате пока не выдавал «матча жизни», когда отражал уйму ударов. Все еще впереди. Но в юношеском футболе у него была такая игра: ижевская школа играла с воспитанниками знаменитой академии имени Коноплева, но проиграла 0:2. Однако уровень соперника был настолько высок, что тольяттинцы должны были побеждать с разностью в десять мячей. Почему выиграли скромнее? Ответ: удмуртский Буффон.

Во взрослый «Зенит-Ижевск» Медведев попал в 2012-м. Все тренеры хором признаются — никто его не продвигал, Никита сам заслужил место трудолюбием. До стартового состава голкипер добрался осенью 2013-го, но спустя полтора года потерял первый номер. В сезоне-2015/16 Медведев в ПФЛ почти не играл, зато постоянно появлялся в Кубке и в матче 1/16 финала чуть не остановил «Краснодар» — лишь гол Смолова на 85-й минуте вывел «быков» в следующий раунд. Тогда же «Ростов» и окончательно определился с приобретением Медведева.