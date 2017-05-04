ЦСКА оштрафован на 300 000 рублей за пиротехнику и остановку игры со «Спартаком»

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«По матчу ЦСКА — “Спартак”, за использование болельщиками ЦСКА пиротехники и пронос предметов, которые привели к задымлению трибуны и неоднократной остановке матча, мы оштрафовали клуб на 300 тыс. рублей. За сжигание атрибутики “Спартака” мы оштрафовали ЦСКА на 150 тыс. рублей. За скандирование ненормативной лексики болельщиками ЦСКА мы оштрафовали клуб на 90 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.