Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29644955/
4 мая 2017, 16:20 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

ЦСКА оштрафован на 300 000 рублей за пиротехнику и остановку игры со «Спартаком»

Председатель КДК Артур Григорьянц рассказал, какие решения принял комитет по итогам матча 26-го тура РФПЛ ЦСКА — «Спартак» (1:2).

Московский Спартак одержал гостевую победу над столичным ЦСКА со счетом 2:1 в матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс

«По матчу ЦСКА — “Спартак”, за использование болельщиками ЦСКА пиротехники и пронос предметов, которые привели к задымлению трибуны и неоднократной остановке матча, мы оштрафовали клуб на 300 тыс. рублей. За сжигание атрибутики “Спартака” мы оштрафовали ЦСКА на 150 тыс. рублей. За скандирование ненормативной лексики болельщиками ЦСКА мы оштрафовали клуб на 90 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов