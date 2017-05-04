«Динамо» проявляет интерес к хавбеку «Терека» Олегу Иванову
Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» проявляет интерес к полузащитнику «Терека» Олегу Иванову.
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Контракт футболиста с грозненцами истекает по окончании нынешнего сезона, и новое соглашение пока не подписано. «Динамо», решившее задачу выхода в российскую
Впрочем, говорить о том, что Иванов окажется в «Динамо», пока рано. В «Тереке» игрока рассматривают как одного из лидеров команды и, вероятно, предложат ему новый контракт.
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