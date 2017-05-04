«Динамо» проявляет интерес к хавбеку «Терека» Олегу Иванову

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Контракт футболиста с грозненцами истекает по окончании нынешнего сезона, и новое соглашение пока не подписано. «Динамо», решившее задачу выхода в российскую Премьер-Лигу, нуждается в усилении состава с прицелом на будущий сезон.

Впрочем, говорить о том, что Иванов окажется в «Динамо», пока рано. В «Тереке» игрока рассматривают как одного из лидеров команды и, вероятно, предложат ему новый контракт.