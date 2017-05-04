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4 мая 2017, 11:56 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Динамо» проявляет интерес к хавбеку «Терека» Олегу Иванову

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» проявляет интерес к полузащитнику «Терека» Олегу Иванову.

Динамо проявляет интерес к хавбеку Терека Олегу Иванову - Фото Увеличить
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Контракт футболиста с грозненцами истекает по окончании нынешнего сезона, и новое соглашение пока не подписано. «Динамо», решившее задачу выхода в российскую Премьер-Лигу, нуждается в усилении состава с прицелом на будущий сезон.

Впрочем, говорить о том, что Иванов окажется в «Динамо», пока рано. В «Тереке» игрока рассматривают как одного из лидеров команды и, вероятно, предложат ему новый контракт.

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