Мутко назвал стоимость системы видеоповторов для одного стадиона

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«Сейчас Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) обратилась с официальным запросом. Нужно получить разрешение. Потом, это экономический вопрос. Одна система стоит 1,2 миллиона долларов на стадион, а эксплуатация — 100 тысяч долларов», — отметил Мутко, не уточнив, за какой период времени нужно платить 100 тысяч.

2 мая футбольные клубы «Краснодар», «Уфа» и «Томь» выступили за введение видеоповторов в РФПЛ, чтобы судьи могли меньше влиять на результаты матчей.

26 апреля президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что на чемпионате мира 2018 года в России будут использоваться видеоповторы. Система видеопомощи арбитрам будет функционировать и на Кубке Конфедераций-2017.