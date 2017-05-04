Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29638852/
4 мая 2017, 9:38 | Футбол: Премьер-лига | Lenta.Ru

Мутко назвал стоимость системы видеоповторов для одного стадиона

Стоимость системы видеоповторов для одного стадиона составляет 1,2 миллиона долларов. Об этом «Р-Спорту» 3 мая рассказал президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

Стоимость системы видеоповторов для одного стадиона составляет 12 миллиона долларов. Об этом рассказал президент Российского футбольного союза Виталий Мутко. Он также отметил что эксплуатация системы обойдется в 100 тысяч долларов не уточнив за какой период времени нужно будет заплатить эти деньги. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Сейчас Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) обратилась с официальным запросом. Нужно получить разрешение. Потом, это экономический вопрос. Одна система стоит 1,2 миллиона долларов на стадион, а эксплуатация — 100 тысяч долларов», — отметил Мутко, не уточнив, за какой период времени нужно платить 100 тысяч.

2 мая футбольные клубы «Краснодар», «Уфа» и «Томь» выступили за введение видеоповторов в РФПЛ, чтобы судьи могли меньше влиять на результаты матчей.

26 апреля президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что на чемпионате мира 2018 года в России будут использоваться видеоповторы. Система видеопомощи арбитрам будет функционировать и на Кубке Конфедераций-2017.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону

Абрамович и Прохоров вошли в десятку богатейших владельцев спортивных клубов

Шотландский боксер умер из-за сгонки веса