Мутко назвал стоимость системы видеоповторов для одного стадиона
Стоимость системы видеоповторов для одного стадиона составляет 1,2 миллиона долларов. Об этом «Р-Спорту» 3 мая рассказал президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.
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«Сейчас Российская футбольная
2 мая футбольные клубы «Краснодар», «Уфа» и «Томь» выступили за введение видеоповторов в РФПЛ, чтобы судьи могли меньше влиять на результаты матчей.
26 апреля президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что на чемпионате мира 2018 года в России будут использоваться видеоповторы. Система видеопомощи арбитрам будет функционировать и на Кубке Конфедераций-2017.
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