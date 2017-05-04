«Двое держали за ноги, пока третий шуруп выкручивал из кости…»
Как не сломаться под лавиной травм? Рассказ одного из самых невезучих игроков в истории РФПЛ — бывшего «армейца» Александра Цауни.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Это было самое долгое (пока) интервью в моей журналистской практике. Не по хронометражу — по длительности ожидания. Мы предварительно условились о беседе в апреле 2016-го. Но жизнь — в первую очередь Сашина — внесла коррективы в эти планы. Только через год у Цауни наметилась светлая полоска после непроглядно чёрной — и отложенный разговор наконец состоялся. Причины для переносов у моего собеседника были более чем уважительные, и вы сейчас в этом убедитесь.
«Хороший строитель зарабатывает больше среднестатистического футболиста»
— С какими эмоциями вернулись на родину, в Латвию?
— С хорошими — ведь теперь могу уделять больше внимания семье. Конечно, скучаю по Москве, по большому футболу. Сейчас восстанавливаюсь — может, и мне ещё удастся поиграть.
— Что собой представляет ваша новая команда — «Рижская футбольная школа»?
— Молодой клуб, пара лет от роду. Но здесь работает доктор, знакомый мне по «Сконто» и сборной Латвии. Знаю многих ребят. Стадион и тренировочная база — рядом с домом. Удобно.
— Инфраструктура по сравнению с ЦСКА — небо и земля?
— Общий уровень футбола в Латвии упал по сравнению с тем временем, когда я начинал. Другие были финансы — другие условия для работы: база, поля. Стадион «Сконто» сейчас вообще разбирают — непонятно, что там творится. ЦСКА — клуб Лиги чемпионов, был и остаётся им. С тем «Сконто», настоящим, ЦСКА ещё можно сравнить, но не с нынешним. Посмотрим, что получится у РФШ. Планы большие, новый газон делают, натуральный. В начале весны местные команды в основном на синтетике играли — только начали на зелёные поля переходить.
— Клубный стадиончик РФШ на полтысячи мест — как на базе ЦСКА в Ватутинках?
— Есть
— Зарплаты у футболистов в России и Латвии несопоставимы?
— Хороший строитель здесь зарабатывает больше среднестатистического футболиста. Условный продавец — чуть меньше.
— Ну, сколько?
—
— После огромной, крикливой Москвы заново привыкали к тихой, спокойной Риге?
— Бывает, друзья заезжают, жалуются: «В пробку попал, 15 минут простоял». А я здесь заторов вообще не замечаю. Ни с утра, ни вечером — никогда. Для меня их нет. От дома до центра — максимум полчаса. До Юрмалы — 40 минут. Этим я очень доволен. В Москве, садясь за руль, не угадаешь, когда вернёшься домой.
— Самая жёсткая пробка на вашей памяти?
—
— А услугами водителя?
— Тоже. С 18 лет за рулём. У мамы жены автошкола, так я быстренько выучился и права получил. Одно время по Москве на личном авто передвигался, с латвийскими госномерами. Потом служебную дали. С гаишниками проблем никогда не возникало — за все годы один штраф заплатил, и тот по мелочи.
«В ресторане под столом незаметно снял носок — нога синяя»
— Последний раз вы выходили на поле 9 апреля 2016 года?
— Да, против «Мордовии». Неплохо сыграл….
— Почему не до конца?
— В середине второго тайма, выполняя передачу на Ерёменко, оступился — левый голеностоп будто уехал назад. Первая мысль: «Не может же так не фартить!». Попытался разбегаться, но боль в косточке не отпускала — только усиливалась. Решил поберечься — попросил замену. Врачи поставили тейп, посмотрели — вроде ничего серьёзного, а вечером на юбилее у Игоря Акинфеева почувствовал неладное. В ресторане под столом незаметно снял носок — нога синяя. Выдернул доктора — говорит, надо делать снимок.
— Выходит, на золотой казанский матч Слуцкий вас из чувства сострадания в запас включил?
—
— Что выбрали?
— Наотрез отказался от операций — и так слишком много их перенёс. Спросил: есть другие варианты? Говорят, попробуй реабилитацию без хирургического вмешательства. Заказал новые стельки, стал укреплять мышцы, бегать потихоньку. Через
— Что такое?
— Рано родилась малышка. Жена почти полтора месяца лежала в больнице — я должен был находиться рядом. Спасибо клубу, что вошёл в моё положение и отпустил.
— Как развивались события дальше?
— Местный доктор, оперирующий звёзд «Реала», заверил, что за
«Как?! За что всё это мне?»
— Не испытывали в ЦСКА чувства неловкости, дискомфорта
— Последние
— Сколько же вы травм за карьеру перенесли?
— До ЦСКА — всего одну, передней мышцы бедра. Мелкие надрывы не в счёт — это у всех бывает, рабочие моменты. Был ещё перелом носа. Всё высыпалось после плюсневой. Я не понимал, как такое возможно. В шоке был….
— Приличный кусок карьеры повреждения украли?
— Года два, наверное. Знаете, как бывает: восстанавливаешься, хочешь быстрее набрать форму, вернуться в состав, помогать клубу.
— Сильно переживали?
— Спать не мог без снотворного. Помогали доктора. Это не то чтобы боязнь была, нет. Но слишком много неприятностей в одночасье навалилось.
— Бывало обидно до слёз?
— Много раз. Представьте, выходишь после паузы на поле, настраиваешься на позитив: «Только вперёд». А потом — бам! — снова боль. Перелом или воспаление. И одна мысль в голове:
— Не иначе как сглазил кто?
— Куда я только ни ездил — и в церкви, и к бабкам.
«Думал, что там стоит — раскрутить болтики и вытащить пластинку?»
— Сколько сейчас в организме инородных тел?
— Ничего, всё вытащили. Я сам настоял, чтобы железки убрали — дискомфорт доставляли.
— «Звенели» на досмотре в аэропорту?
— Не звенел. На титан, видимо, рамки не реагируют.
— Некоторые оставляют на память рентгеновские снимки, даже видео операций. Вы — нет?
— Зачем? Если плюсневая больше не мучает, какой смысл беречь снимки? Наоборот, хочется поскорее этот кошмар забыть. Но последнюю операцию запомнил на всю жизнь. Думал, что там стоит — раскрутить болтики и вытащить пластинку? Ерунда
— Но
— Чувствовал всё — как резали, как накладывали швы. Но самое страшное даже не это.
— А что?
— Последний шуруп не выходил — то ли застрял, то ли прижился к кости. Это было жёстко… Два человека сидело на коленях, пока третий его выкручивал. После этого зарёкся так экспериментировать….
«Слуцкий подвергся сумасшедшей нагрузке»
— Ранее на почве травм не порывались уйти из ЦСКА?
— Были мысли вернуться домой — успокоиться, восстановиться, чтобы никуда не спешить. Хотя и в ЦСКА меня последнее время, как начались серьёзные проблемы, никто не подгонял.
— Со Слуцким ситуацию обсуждали?
— Конечно, приходил к нему. Говорил: «Извините, но сами видите, что я ничего не могу сделать. Реально
— А он?
— Викторович понимал, что я прошёл и насколько мне тяжело. Что просто не фартит. Плюс стресс, переживания….
— На скольких позициях поиграли у него?
— Один раз играл второго нападающего. Выходил справа, слева, в центре полузащиты, в опорной зоне и слева в обороне.
— Не нервировала постоянная переброска с места на место?
— Меня и Александр Петрович (Старков. — Прим. «Чемпионата») на разных позициях в «Сконто» и сборной использовал — и справа, и слева, но чаще
— Разные амплуа предполагают различную нагрузку на суставы и мышцы. Это не могло стать дополнительной причиной повышенной травматичности?
— Не думаю… Нет, ерунда. Проблем с выносливостью у меня никогда не было. Просто так обстоятельства сложились:
— Где застала новость об отставке Слуцкого?
— Кажется, в Латвии. Но разговоры ходили и раньше — якобы Викторыч передохнуть хочет. Я не удивился бы, если бы Слуцкий остался — точно так же, как не удивился отставке. Это было совместное решение тренера и клуба. Он много сделал для ЦСКА за семь лет. Думаю, любой клуб
— Не было ощущения, что с Евро-2016 Слуцкий вернулся в клуб другим человеком — более напряжённым, что ли?
— Он подвергся сумасшедшей нагрузке. Одно время в Латвии Старков тоже совмещал должности, но у него большинство сборников было на виду в клубе. У Леонида Викторовича была другая ситуация. Другие болельщики, пресса. Естественно, что человек устал и захотел взять паузу.
— Попрощались?
— В телефонном режиме. До сих пор переписываемся, созваниваемся. Леонид Викторович вроде бы собирался в Латвию по делам — надеюсь, свидимся.
— Есть
— Я так и так ушёл бы, вне зависимости от личности тренера. Без вариантов.
— С ребёнком уже всё хорошо?
—
«Я отвлекал внимание охранника, а Набабкин брал рацию…»
— Скучаете по другу Набабкину?
— Ещё бы. Почти каждый день созваниваемся. Он зовёт меня в Москву, я его — в Ригу. Мы обязательно встретимся. Тем более мне учёбу надо закончить в Москве.
— Где?
— В Государственной академии физической культуры. Осталось выпускные экзамены сдать — зимой не успел.
— Как Набабкин разыгрывал охранников на «армейской» базе, мы наслышаны…
— Так я тоже участвовал. Отвлекающим был — звал охранника, типа помочь
— И объявлял тревогу?
— Ага. Приказывал всему личному составу срочно собраться у входа: мол, Гинер едет на базу. У всех паника, переполох:
«Как?! И тут появляется настоящий начальник охраны: «Как?! raquo;. Те в изумлении. «Так Евгений Леннорович…», — бормочут. А мы с Кирюхой, уже переодетые, стоим в сторонке, смеёмся.
— За музыкальный репертуар на выездах тоже вы отвечали?
— В чемпионском самолёте из Казани сделали Дзаге сюрпризик — врубили лезгинку. Алан оценил. Весёлый был рейс — приятно вспомнить….
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter