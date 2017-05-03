Турецкая пресса выдумала слова сына Луческу о том, что они с отцом будут работать в Турции

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При этом они ссылались на сына специалиста Развана.

— Мой отец получил предложение из Турции, — цитировал sporx.com Развана Луческу. — Если не случится ничего неожиданного, я буду работать вместе с ним.

Впрочем, позднее сам же Разван заявил румынской прессе, что не говорил ничего подобного.

— Это неправда, я не обсуждал этот вопрос ни с кем из Турции, — приводит Digi Sport опровержение Луческу-младшего.

Напомним, ранее турецкие медиа сообщали, что Мирча Луческу встречался с президентом «Галатасарая». Наставник «Зенита» опроверг эту информацию, подчеркнув, что все это время находился вместе со своей нынешней командой.