ЦСКА-2000 выиграл первенство России среди клубных команд U17
В заключительном матче финала первенства России встретились «Локомотив» и ЦСКА, сильнее оказались «армейцы» из Москвы — 4:3.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Лучшими игроками матча стали: у «Локомотива» — защитник Никита Горохов, у ЦСКА -нападающий Матвей Гуськов.
Лучшим вратарём финала первенства России среди клубных команд юношей до 17 лет стал Денис Рыбалкин из ЦСКА, лучшим защитником — Денис Нероев из «Трактора», лучшим нападающим — Дамир Билялов из ЦСКА, лучшим бомбардиром — Григорий Денисенко, лучшим главным судьёй назван Илья Величко, лучшим линейным судьёй — Дмитрий Осипов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter