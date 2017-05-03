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3 мая 2017, 22:07 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

ЦСКА-2000 выиграл первенство России среди клубных команд U17

В заключительном матче финала первенства России встретились «Локомотив» и ЦСКА, сильнее оказались «армейцы» из Москвы — 4:3.

В заключительном матче финала первенства России встретились Локомотив и ЦСКА сильнее оказались армейцы из Москвы — 4:3. Увеличить
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Лучшими игроками матча стали: у «Локомотива» — защитник Никита Горохов, у ЦСКА -нападающий Матвей Гуськов.

Лучшим вратарём финала первенства России среди клубных команд юношей до 17 лет стал Денис Рыбалкин из ЦСКА, лучшим защитником — Денис Нероев из «Трактора», лучшим нападающим — Дамир Билялов из ЦСКА, лучшим бомбардиром — Григорий Денисенко, лучшим главным судьёй назван Илья Величко, лучшим линейным судьёй — Дмитрий Осипов.

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