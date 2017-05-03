Виталий Мутко: Заявление «Краснодара» о видеоповторах? Мы уже обратились в ФИФА

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Руководитель отметил, что РФС обратился в ФИФА с просьбой рассмотреть возможность использования данных технических средств в матчах чемпионата России.

— Это непростая тема, — сказал Мутко. — Мы попросили ФИФА рассмотреть возможность разрешить нам использование технических средств, которые будут установлены на стадионах Кубка конфедераций, а потом и чемпионата мира. Плюс это вопрос экономический — одна система стоит 1,2 миллиона долларов, эксплуатация обходится в сто тысяч в год. А заявить можно все что угодно. Лига тут должна четко определиться. Думаю, попробуем использовать систему на тех четырех стадионах, которые примут Кубок конфедераций. Переговоры с ФИФА об этом ведутся. (Филипп ПАПЕНКОВ).