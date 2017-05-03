«Краснодар» и «Ростов» интересуются лучшим бомбардиром чемпионата Нигерии

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По информации источника, интерес к 19-летнему форварду проявляют «Краснодар» и «Ростов». При этом Одей также находится в шорт-листах датского «Копенгагена», шведского АИК, бельгийского «Гента» и шотландского «Селтика».

В феврале сообщалось, что «Ростов» не сумел договориться со Стефаном, поскольку представители игрока посоветовали ему не переезжать в Россию, а начать карьеру в Европе.

После 19 туров в нынешнем сезоне чемпионата Нигерии Одей лидирует в гонке бомбардиров, имея в активе 14 голов, а его команда — MFM — располагается на втором месте в турнирной таблице.