РФС и Немецкий футбольный союз подписали меморандум о сотрудничестве

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Заключение соглашения прошло в здании оргкомитета «Россия-2018» в Москве. Свои подписи поставили президент РФС Виталий Мутко и глава DFB Райнхард Гриндель. В октябре 2016 года подобное соглашение РФС заключил с Федерацией футбола Италии.