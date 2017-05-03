РФС и Немецкий футбольный союз подписали меморандум о сотрудничестве
МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Российский футбольный союз (РФС) и Немецкий футбольный союз (DFB) подписали меморандум о сотрудничестве, передает корр. ТАСС с места событий.
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Заключение соглашения прошло в здании оргкомитета «Россия-2018» в Москве. Свои подписи поставили президент РФС Виталий Мутко и глава DFB Райнхард Гриндель. В октябре 2016 года подобное соглашение РФС заключил с Федерацией футбола Италии.
Сборные России и Германии примут участие в предстоящем Кубке конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах — Москве,
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