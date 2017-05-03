Сельдяков рассудит «Зенит» и «Терек» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу
МОСКВА, 3 мая —
Р-Спорт. Бригада арбитров во главе с Владимиром Сельдяковым из Балашихи обслужит центральный матч 27-го тура чемпионата России по футболу между петербургским «Зенитом» и «Тереком» из Грозного, сообщается на официальном сайте РФС.
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Игра пройдет 7 мая в
На остальных матчах тура будут работать следующие арбитры:
6 мая, суббота:
«Спартак» (Москва) — «Томь» (Томск) — Алексей Сухой (Люберцы),
«Арсенал» (Тула) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — Алексей Николаев (Москва),
«Амкар» (Пермь) — ЦСКА (Москва) — Кирилл Левников (Санкт-Петербург);.
7 мая, воскресенье:
«Рубин» (Казань) — «Уфа» — Владимир Москалев (Воронеж),
«Оренбург» — «Краснодар» — Михаил Вилков (Нижний Новгород);.
8 мая, понедельник:
«Урал» (Екатеринбург) — «Крылья Советов» (Самара) — Евгений Турбин (Москва),
«Анжи» (Махачкала) — «Локомотив» (Москва) — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
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