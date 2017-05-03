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3 мая 2017, 15:40 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Сельдяков рассудит «Зенит» и «Терек» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу

МОСКВА, 3 мая — Р-Спорт. Бригада арбитров во главе с Владимиром Сельдяковым из Балашихи обслужит центральный матч 27-го тура чемпионата России по футболу между петербургским «Зенитом» и «Тереком» из Грозного, сообщается на официальном сайте РФС.

Бригада арбитров во главе с Владимиром <span class=error>Сельдяковым</span> из Балашихи обслужит центральный матч 27-го тура чемпионата России по футболу между петербургским Зенитом и Тереком из Грозного сообщается на официальном сайте <span class=error>РФС</span>. Увеличить
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Игра пройдет 7 мая в Санкт-Петербурге. Помогать Сельдякову будут Владислав Назаров (Невинномысск) и Дмитрий Колосков (Уфа). Резервным судьей назначен Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), инспектором — Михаил Ходырев (Москва).

На остальных матчах тура будут работать следующие арбитры:

6 мая, суббота:

«Спартак» (Москва) — «Томь» (Томск) — Алексей Сухой (Люберцы),

«Арсенал» (Тула) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — Алексей Николаев (Москва),

«Амкар» (Пермь) — ЦСКА (Москва) — Кирилл Левников (Санкт-Петербург);.

7 мая, воскресенье:

«Рубин» (Казань) — «Уфа» — Владимир Москалев (Воронеж),

«Оренбург» — «Краснодар» — Михаил Вилков (Нижний Новгород);.

8 мая, понедельник:

«Урал» (Екатеринбург) — «Крылья Советов» (Самара) — Евгений Турбин (Москва),

«Анжи» (Махачкала) — «Локомотив» (Москва) — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
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