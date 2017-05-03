Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29629221/
3 мая 2017, 14:05 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

На матче «Зенит» — «Терек» запланировано 30 тыс. зрителей

На матче 27-го тура чемпионата России «Зенит» — «Терек», который пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург» 7 мая, ожидается до 30 тыс. зрителей.

На матче 27-го тура чемпионата России Зенит — Терек который пройдёт на стадионе Санкт-Петербург 7 мая ожидается до 30 тыс. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Если организаторам удастся добиться посещаемости в 30 тыс., то это будет вторым достижением «Зенита» в истории чемпионатов России.

Рекорд посещаемости домашних матчей держится с 2006 года, когда на прощальный матч со стадионом имени Кирова (после этого он был разрушен, и на его месте была построена арена «Санкт-Петербург») против «Динамо» пришло, по официальным данным, 44 тыс. человек. Об этом сообщает «Фонтанка».

На данный момент, за четыре дня до игры, в продаже остаются 2334 билета. Минимальная цена 300 рублей, максимальная — 2300 рублей.

Терек
Новости Матчи Состав Статистика
Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов