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Если организаторам удастся добиться посещаемости в 30 тыс., то это будет вторым достижением «Зенита» в истории чемпионатов России.

Рекорд посещаемости домашних матчей держится с 2006 года, когда на прощальный матч со стадионом имени Кирова (после этого он был разрушен, и на его месте была построена арена «Санкт-Петербург») против «Динамо» пришло, по официальным данным, 44 тыс. человек. Об этом сообщает «Фонтанка».

На данный момент, за четыре дня до игры, в продаже остаются 2334 билета. Минимальная цена 300 рублей, максимальная — 2300 рублей.