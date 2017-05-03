Ищите Слуцкого. Почему бездействует комитет по этике РФС
Почему комитет по этике РФС превратился в объект для насмешек и ничего реально не решает.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
РФС — организация сложная, серьёзная. Одних только постоянных комитетов — полтора десятка. Ещё полдюжины — юрисдикционных. Самый загадочный среди них — «этический». За годы его существования в президентском кресле союза побывало три чиновника, не считая одного достопочтенного исполняющего обязанности. А много ли решений оного навскидку назовёте? Задуманный Сергеем Фурсенко как «подотдел по очистке» отечественного футбола от разного рода скверны, он, похоже, окончательно превратился в сугубо декоративный орган. Члены есть, председатель есть — дел нету.
Если бы не неуловимый Слуцкий, комитетчикам вообще заняться нечем было бы. И некем. Вот вычислят его, изловят совместными усилиями, заставят покаяться перед судьями за прошлогоднюю реплику в программе «Детский вопрос» — и можно будет с чистой совестью самораспускаться. Деловой репутации РФС, лиги и иных субъектов футбола больше никто и ничто не угрожает. И заживёт этот самый футбол припеваючи, и скакнёт одним могучим прыжком на новый уровень. А там и до победы на домашнем чемпионате мира, о которой так долго мечтал максималист Фурсенко, рукой подать.
Позволю себе напомнить, что именно инкриминируется бывшему тренеру московского ЦСКА и сборной России. Дружное арбитражное сообщество страны до глубины души возмутило следующее высказывание Леонида Викторовича: «В принципе, если человек — арбитр, его уже можно бить, честно могу сказать. По крайней мере, если это российский арбитр».
Плевать, в какой передаче, контексте и тональности это было произнесено. Наши рефери настолько суровы, что с ними шутки в принципе плохи. Собрались с мыслями, сомкнули плотнее ряды — и выступили консолидированно против агрессора: нечего, тренер, народ баламутить!
Слуцкий испугался — и схоронился в Англии. Подальше от разгневанных служителей Фемиды и грудью вставших на защиту их чести и достоинства
Смех смехом — а абсурдность «дела Слуцкого» давно перешла все мыслимые пределы — но
В ноябре прошлого года комитет обрёл нового председателя — в лице Семёна Андреева. Почётного президента ассоциации
Допускаю, что лично Семён Николаевич, будь его воля, решительнее ринулся бы на борьбу с бескультурьем в игре миллионов. Да вот беда — связан по рукам и ногам регламентом. Согласно статьи 18 этого документа, комитет по этике «принимает свои решения самостоятельно, независимо от
У Мутко и без нарушителей этических норм забот невпроворот — Кубок конфедераций на носу, чемпионат мира. Дела государственной важности, понимаешь! Исполкому, как показывает практика, до такой «чепухи» вообще дела нет — там всё больше глобальные проблемы — вроде
Комитету по этике только и остаётся, что вяло имитировать хоть
Известный нападающий самобытного уральского коллектива намедни дал реальный, а не надуманный повод уважаемым господам Андрееву, Пильгую, Салькову, Костылеву иже с ними собраться и обсудить корректность публичного — через СМИ — сравнения коллеги со средством контрацепции барьерного типа. Но даже если соответствующее распоряжение сверху
Несовершенство регламентных норм и традиционное безразличие низов — в данном случае членов исполкома — обессмысливают само существование комитета. Пока (если) полномочия последнего не будут расширены, так и будут над ним потешаться все кому не лень.
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