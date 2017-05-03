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3 мая 2017, 14:14 | Футбол: Премьер-лига | Известия.Ру

СМИ: «Рубин» интересуется главным тренером «Анжи»

Казанский «Рубин» проявляет интерес к главному тренеру махачкалинского «Анжи» Александру Григоряну.

<span class=error>Казанцы</span> собираются провести с Александром <span class=error>Григоряном</span> переговоры по окончанию сезона. Увеличить
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Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на информированный источник, казанцы собираются провести с 50-летним специалистом переговоры по окончанию сезона.

Отмечается, что он не единственный кандидат на должность наставника «Рубина».

Казанский клуб ищет замену испанскому специалисту Хавьеру Грасии, под руководством которого двукратные чемпионы России не попадают в еврокубки.

Грасия начал карьеру футболиста в 1989 году в клубе «Атлетик Бильбао». Позже он перешел в «Лериду» из Льейды, которая вышла в высший дивизион. Выступал за «Вальядолид», «Реал Сосьедад», «Вильярреал» и «Кордову».

В 2004 году Грасия начал карьеру тренера. «Рубин» станет третьей иностранной командой Грасия. В 2011 году он уехал работать в чемпионат Греции, где возглавлял скромные «Олимпиакос» из Волоса и «Керкиру».

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