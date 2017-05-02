Семин останется на посту главного тренера «Локомотива» в следующем сезоне
СОЧИ, 2 мая —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин после победы над екатеринбургским «Уралом» в финале Кубка России заявил, что останется на своем посту в следующем сезоне.
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Семин возглавил «Локомотив» в августе 2016 года, подписав контракт по схеме «1+1». Во вторник железнодорожники победили екатеринбургский «Урал» в финале Кубка России со счетом 2:0 и завоевали право выступить на групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне. В чемпионате России клубам осталось провести четыре тура.
«Конечно, останусь», — ответил Семин на послематчевой
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