Семин останется на посту главного тренера «Локомотива» в следующем сезоне

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Семин возглавил «Локомотив» в августе 2016 года, подписав контракт по схеме «1+1». Во вторник железнодорожники победили екатеринбургский «Урал» в финале Кубка России со счетом 2:0 и завоевали право выступить на групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне. В чемпионате России клубам осталось провести четыре тура.