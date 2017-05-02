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2 мая 2017, 19:17 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Премьер-лига осталась без шести арбитров ФИФА

Как минимум ближайшие матчи чемпионата России не смогут судить шесть (!) арбитров премьер-лиги.

Как минимум ближайшие матчи чемпионата России не смогут судить шесть (!) арбитров премьер-лиги. Увеличить
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Виталий Мешков и Сергей Иванов, допустившие многочисленные серьезные ошибки, не будут работать на этом уровне до конца сезона. Алексей Еськов временно отправлен на «скамейку запасных» после получившегося скандальным матча «Зенит» — «Урал» (2:0). Сергей Карасев уезжает со своей бригадой на юниорский чемпионат мира. Александр Егоров получил травму руки и собирается пройти углубленное медицинское обследование. Владислав Безбородов, на отлично проведший дерби ЦСКА — «Спартак» (1:2), туром ранее получил низкую оценку за работу на игре «Анжи» — «Томь» (3:3). Арбитр правильно назначил три 11-метровых удара в ворота гостей, но ошибочно не сделал это еще раз. Безбородову придется пропустить 27-й тур.
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