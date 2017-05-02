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2 мая 2017, 15:36 | Футбол: Премьер-лига | Известия.Ру

Три российских клуба заинтересовались защитником «Краснодара» Петровым

Защитник ФК «Краснодар» и сборной России Сергей Петров может покинуть клуб уже этим летом. Интерес к игроку проявляют сразу несколько российских клубов, среди которых «Рубин», а также лидеры нынешнего сезона — «ЦСКА» и московский «Спартак».

Пока в «Краснодаре» еще не получали предложений относительно Петрова, т.к. в казанском клубе возможно сменится тренер. Армейцы рассматривают футболиста на место защитника Марио Фернандеса, в случае, если последнему поступит предложение из Англии, а «Спартак» видит в защитнике «Краснодара» замену более возрастному Андрею Ещенко, к игре которого у тренерского штаба красно-белых в последнее время было много вопросов, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Напомним, Сергей Петров является воспитанником футбольной школы петербуржского «Зенита», в текущем сезоне 26-летний защитник провел 15 матчей в чемпионате страны.

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