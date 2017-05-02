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2 мая 2017, 15:07 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Анжи» вслед за «Краснодаром» внесет в черный список фанатов за драку перед матчем

МОСКВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» вслед за «Краснодаром» внесет в черный список своих болельщиков, участвовавших в массовой драке перед матчем команд в 26-м туре чемпионата России. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе махачкалинской команды.

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Матч прошел в понедельник в Краснодаре и завершился вничью — 0:0. Перед игрой болельщики обоих клубов устроили массовую драку около стадиона, позднее полиции удалось задержать зачинщиков потасовки с обеих сторон. Во вторник пресс-служба «Краснодара» заявила, что запретит на год посещение домашних матчей шести фанатам, участвовавшим в стычке.

«Мы отреагируем на поведение наших болельщиков. “Анжи” обращается к ним о недопустимости такого поведения и таких действий, как на матчах в Махачкале, так и на выездных играх. У нас есть такая вещь, как черный список, и участники драки обязательно будут туда внесены. На данный момент идентифицированы только те, кто был задержан органами правопорядка, по остальным работа продолжается», — сказали в пресс-службе «Анжи».

«Мы не приветствуем подобные действия. Но стоит сказать, что этот инцидент является также просчетом службы безопасности стадиона, так как она допустила стычку болельщиков. Надеюсь, в дальнейшем драки будут предотвращаться еще до их появления», — добавил собеседник ТАСС.

После 26 туров чемпионата России «Анжи» идет на 12-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. «Краснодар» расположился на четвертой строчке с 45 баллами.

1.05.2017 18:00 Зрители 27658 основной раунд: 26-й тур Арена Краснодар
Краснодар 0:0 Анжи
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Игорь Шалимов Александр Григорян
Составы
Андрей Синицын 88
Сергей Петров 98
82′ Дмитрий Торбинский 5
Александр Мартынович 4
Андреас Гранквист (к) 6
Федор Смолов 90
Юрий Газинский 8
Шарль Каборе 77
58′ Франсиску ду Карму Вандерсон 14
Рикардо Лаборде 21
45′ Виктор Классон 16
53′ Маурисио Перейра 33
70′ Вячеслав Подберезкин 11
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
1 Давид Юрченко (к) 90+2′
24 Сергей Паршивлюк
57 Магомед Мусалов 65′
5 Александр Жиров
45 Тома Фибель
10 Адлан Кацаев
91 Павел Яковлев 60′
2 Гурам Тетрашвили
77 Аяз Гулиев 33′
28 Филипп Будковский 11′
94 Браун Фелисио Форбс 81′
19 Павел Долгов
99 Александр Прудников 63′
6 Саид Эззатоллахи
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
8 Удары (всего) 4
6 Удары в створ 1
4 Угловые 3
15 Фолы 16
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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