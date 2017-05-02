«Анжи» вслед за «Краснодаром» внесет в черный список фанатов за драку перед матчем

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Матч прошел в понедельник в Краснодаре и завершился вничью — 0:0. Перед игрой болельщики обоих клубов устроили массовую драку около стадиона, позднее полиции удалось задержать зачинщиков потасовки с обеих сторон. Во вторник пресс-служба «Краснодара» заявила, что запретит на год посещение домашних матчей шести фанатам, участвовавшим в стычке.

«Мы отреагируем на поведение наших болельщиков. “Анжи” обращается к ним о недопустимости такого поведения и таких действий, как на матчах в Махачкале, так и на выездных играх. У нас есть такая вещь, как черный список, и участники драки обязательно будут туда внесены. На данный момент идентифицированы только те, кто был задержан органами правопорядка, по остальным работа продолжается», — сказали в пресс-службе «Анжи».

«Мы не приветствуем подобные действия. Но стоит сказать, что этот инцидент является также просчетом службы безопасности стадиона, так как она допустила стычку болельщиков. Надеюсь, в дальнейшем драки будут предотвращаться еще до их появления», — добавил собеседник ТАСС.

После 26 туров чемпионата России «Анжи» идет на 12-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. «Краснодар» расположился на четвертой строчке с 45 баллами.