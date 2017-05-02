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2 мая 2017, 14:57 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Симонян: Судейство в матчах чемпионата России по футболу должно быть квалифицированным

МОСКВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Работа судей в матчах чемпионата России по футболу должна быть квалифицированной и объективной, чтобы к ней не было претензий от клубов. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.

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Ранее «Краснодар» на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором попросил у Российского футбольного союза (РФС) разрешения на введение клубом системы видеоповторов в тестовом режиме в следующем сезоне. Клуб также предложил другим российским клубам отказаться от «порочной практики влияния на судей» и обвинил арбитров в необъективном судействе.

«Судейство должно быть квалифицированным, поскольку остаются вопросы, если команда, к примеру, проигрывает из- за гола из “вне игры”, ошибочно назначенного пенальти, — сказал Симонян. — Требуется квалифицированное и объективное обслуживание матчей, чтобы не было к судьям претензий. Поскольку сейчас слишком много нареканий и вопросов к судьям и их департаменту».

По мнению Симоняна, в ситуации с видеоповторами во время матчей нужно добиться мгновенной фиксации взятия ворот. «Проблема видеоповторов стоит давным-давно, и надо понять, насколько это повлияет на время проведения матчей. Должны изобрести такую технику, которая бы оперативно фиксировала, было ли взятие ворот или нет», — подчеркнул он.
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