Симонян: Судейство в матчах чемпионата России по футболу должно быть квалифицированным

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Ранее «Краснодар» на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором попросил у Российского футбольного союза (РФС) разрешения на введение клубом системы видеоповторов в тестовом режиме в следующем сезоне. Клуб также предложил другим российским клубам отказаться от «порочной практики влияния на судей» и обвинил арбитров в необъективном судействе.

«Судейство должно быть квалифицированным, поскольку остаются вопросы, если команда, к примеру, проигрывает из- за гола из “вне игры”, ошибочно назначенного пенальти, — сказал Симонян. — Требуется квалифицированное и объективное обслуживание матчей, чтобы не было к судьям претензий. Поскольку сейчас слишком много нареканий и вопросов к судьям и их департаменту».