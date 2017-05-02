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2 мая 2017, 13:58 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Краснодар» внесет в черный список шесть фанатов за участие в драке перед игрой с «Анжи»

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб «Краснодар» запретит на год посещение домашних матчей шести болельщикам, которые участвовали в массовой драке перед игрой 26-го тура чемпионата России с махачкалинским «Анжи». Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой краснодарского клуба.

Краснодар внесет в черный список шесть фанатов за участие в драке перед игрой с Анжи - Фото Увеличить
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Матч между командами прошел в понедельник в Краснодаре и завершился вничью — 0:0. Перед игрой болельщики обеих команд устроили массовую драку около стадиона, позднее полиции удалось задержать зачинщиков потасовки с обеих сторон.

«Шестеро людей, называющих себя болельщиками “Краснодара”, задержаны, к ним будут применены меры согласно действующему законодательству РФ. Мы, со своей стороны, внесем их в черный список, и эти люди, первый раз на год, будут отлучены от возможности посещать домашние матчи нашего клуба», — сказано в сообщении.

1.05.2017 18:00 Зрители 27658 основной раунд: 26-й тур Арена Краснодар
Краснодар 0:0 Анжи
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Игорь Шалимов Александр Григорян
Составы
Андрей Синицын 88
Сергей Петров 98
82′ Дмитрий Торбинский 5
Александр Мартынович 4
Андреас Гранквист (к) 6
Федор Смолов 90
Юрий Газинский 8
Шарль Каборе 77
58′ Франсиску ду Карму Вандерсон 14
Рикардо Лаборде 21
45′ Виктор Классон 16
53′ Маурисио Перейра 33
70′ Вячеслав Подберезкин 11
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
1 Давид Юрченко (к) 90+2′
24 Сергей Паршивлюк
57 Магомед Мусалов 65′
5 Александр Жиров
45 Тома Фибель
10 Адлан Кацаев
91 Павел Яковлев 60′
2 Гурам Тетрашвили
77 Аяз Гулиев 33′
28 Филипп Будковский 11′
94 Браун Фелисио Форбс 81′
19 Павел Долгов
99 Александр Прудников 63′
6 Саид Эззатоллахи
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
8 Удары (всего) 4
6 Удары в створ 1
4 Угловые 3
15 Фолы 16
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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