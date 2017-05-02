«Краснодар» внесет в черный список шесть фанатов за участие в драке перед игрой с «Анжи»

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Матч между командами прошел в понедельник в Краснодаре и завершился вничью — 0:0. Перед игрой болельщики обеих команд устроили массовую драку около стадиона, позднее полиции удалось задержать зачинщиков потасовки с обеих сторон.

«Шестеро людей, называющих себя болельщиками “Краснодара”, задержаны, к ним будут применены меры согласно действующему законодательству РФ. Мы, со своей стороны, внесем их в черный список, и эти люди, первый раз на год, будут отлучены от возможности посещать домашние матчи нашего клуба», — сказано в сообщении.