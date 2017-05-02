«Краснодар» внесет в черный список шесть фанатов за участие в драке перед игрой с «Анжи»
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб «Краснодар» запретит на год посещение домашних матчей шести болельщикам, которые участвовали в массовой драке перед игрой 26-го тура чемпионата России с махачкалинским «Анжи». Об этом говорится в заявлении, опубликованном
пресс-службой краснодарского клуба.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матч между командами прошел в понедельник в Краснодаре и завершился вничью — 0:0. Перед игрой болельщики обеих команд устроили массовую драку около стадиона, позднее полиции удалось задержать зачинщиков потасовки с обеих сторон.
«Шестеро людей, называющих себя болельщиками “Краснодара”, задержаны, к ним будут применены меры согласно действующему законодательству РФ. Мы, со своей стороны, внесем их в черный список, и эти люди, первый раз на год, будут отлучены от возможности посещать домашние матчи нашего клуба», — сказано в сообщении.
|1.05.2017 18:00
|Зрители 27658
|основной раунд: 26-й тур
|Арена Краснодар
Главные тренеры
|Игорь Шалимов
|Александр Григорян
Составы
|
|
Статистика
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|8
|Удары (всего)
|4
|6
|Удары в створ
|1
|4
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|16
|3
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter