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2 мая 2017, 13:12 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Уфа» поддержала инициативу «Краснодара» о введении видеоповторов

МОСКВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Футбольный клуб «Уфа» поддержал инициативу «Краснодара» о введении системы видеоповторов в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

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Во вторник «Краснодар» опубликовал на официальном сайте заявление, в котором попросил у Российского футбольного союза (РФС) разрешения на введение клубом системы видеоповторов в тестовом режиме в следующем сезоне. Также «Краснодар» предложил другим российским клубам отказаться от «порочной практики влияния на судей» и обвинил арбитров в необъективном судействе.

«Согласен с “Краснодаром” в частности введения видеоповторов. Будет хорошо, если это примут. Мысль шикарная, полностью поддерживаю своих коллег. Посмотрим, как это будет на их шикарном стадионе», — сказал Газизов.

При этом вопрос качества судейства на матчах чемпионата России генеральный директор «Уфы» комментировать не стал.

Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет действовать на Кубке конфедераций 2017 года и может быть использована на чемпионате мира 2018 года в России.

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«Краснодар» попросил РФС позволить клубу ввести систему видеоповторов в сезоне-2017/18

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. «Краснодар» попросил у Российского футбольного союза (РФС) разрешения на введение клубом системы видеоповторов в тестовом режиме в следующем сезоне. Заявление опубликовано на официальном сайте краснодарской команды.
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