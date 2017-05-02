«Уфа» поддержала инициативу «Краснодара» о введении видеоповторов
МОСКВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Футбольный клуб «Уфа» поддержал инициативу «Краснодара» о введении системы видеоповторов в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.
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Во вторник «Краснодар» опубликовал на официальном сайте заявление, в котором попросил у Российского футбольного союза (РФС) разрешения на введение клубом системы видеоповторов в тестовом режиме в следующем сезоне. Также «Краснодар» предложил другим российским клубам отказаться от «порочной практики влияния на судей» и обвинил арбитров в необъективном судействе.
«Согласен с “Краснодаром” в частности введения видеоповторов. Будет хорошо, если это примут. Мысль шикарная, полностью поддерживаю своих коллег. Посмотрим, как это будет на их шикарном стадионе», — сказал Газизов.
При этом вопрос качества судейства на матчах чемпионата России генеральный директор «Уфы» комментировать не стал.
Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет действовать на Кубке конфедераций 2017 года и может быть использована на чемпионате мира 2018 года в России.
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