Будогосский заявил, что российские футбольные арбитры порядочные и честные

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Ранее «Краснодар» выступил с заявлением по поводу необъективного судейства в ряде матчей РФПЛ, в котором предложил другим командам чемпионата России отказаться от «порочной практики влияния на судей».

«Не знаю, что имел в виду “Краснодар” — нужно спросить об этом у того, кто составлял заявление, — сказал Будогосский по телефону. — Но я знаю, что наши арбитры порядочные и честные. И я полностью им доверяю».