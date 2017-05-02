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2 мая 2017, 12:33 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Будогосский заявил, что российские футбольные арбитры порядочные и честные

МОСКВА, 2 мая — Р-Спорт, Артем Калинин. Глава департамента судейства и инспектирования (ДСИ) Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский заявил агентству «Р-Спорт», что российские арбитры порядочные и честные, и он им полностью доверяет.

Глава департамента судейства и инспектирования (<span class=error>ДСИ</span>) Российского футбольного союза (<span class=error>РФС</span>) Андрей Будогосский заявил агентству Р-Спорт что российские арбитры порядочные и честные и он им полностью доверяет. Увеличить
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Ранее «Краснодар» выступил с заявлением по поводу необъективного судейства в ряде матчей РФПЛ, в котором предложил другим командам чемпионата России отказаться от «порочной практики влияния на судей».

«Не знаю, что имел в виду “Краснодар” — нужно спросить об этом у того, кто составлял заявление, — сказал Будогосский по телефону. — Но я знаю, что наши арбитры порядочные и честные. И я полностью им доверяю».

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