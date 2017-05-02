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2 мая 2017, 12:46 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Краснодар» попросил РФС позволить клубу ввести систему видеоповторов в сезоне-2017/18

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. «Краснодар» попросил у Российского футбольного союза (РФС) разрешения на введение клубом системы видеоповторов в тестовом режиме в следующем сезоне. Заявление опубликовано на официальном сайте краснодарской команды.

Краснодар попросил РФС позволить клубу ввести систему видеоповторов в сезоне-2017/18 - Фото Увеличить
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«Мы исполнены оптимизма по поводу того, что Виталий Леонтьевич Мутко, Андрей Дмитриевич Будогосский и Сергей Геннадьевич Прядкин позволят нам ввести систему видеоповторов в новом сезоне в качестве эксперимента, поскольку мы видим их желание изменить сложившуюся в судействе ситуацию. Мы твердо убеждены, что судьи и подковерные дельцы от футбола не должны своими действиями перечеркивать ожидания десятков тысяч болельщиков», — говорится в заявлении.

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Будогосский заявил, что российские футбольные арбитры порядочные и честные

МОСКВА, 2 мая — Р-Спорт, Артем Калинин. Глава департамента судейства и инспектирования (ДСИ) Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский заявил агентству «Р-Спорт», что российские арбитры порядочные и честные, и он им полностью доверяет.
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