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2 мая 2017, 12:47 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Медведев, Попов и Глушаков претендуют на звание MVP 26-го тура РФПЛ

Спортивный портал «Чемпионат» предлагает посетителям принять участие в выборе самого ценного игрока 26-го тура РФПЛ.

Спортивный портал Чемпионат предлагает посетителям принять участие в выборе самого ценного игрока 26-го тура <span class=error>РФПЛ</span>. Увеличить
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Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. На данный момент в голосовании лидируют Никита Медведев («Ростов»), Ивелин Попов («Спартак») и Денис Глушаков («Спартак»).

У читателей есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре». Кроме того, учитываются результаты опроса в соцсети «ВКонтакте».

На звание MVP 26-го тура РФПЛ также претендуют: Олег Иванов («Терек»), Зе Луиш («Спартак»), Роман Зобнин («Спартак»), Артём Ребров («Спартак»), Олег Шатов («Зенит»), Аблай Мбенге («Терек»), Сергей Рыжиков («Рубин»), Давид Юрченко («Анжи»), Игорь Акинфеев (ЦСКА) и Марио Фернандес (ЦСКА).

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