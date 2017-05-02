Медведев, Попов и Глушаков претендуют на звание MVP 26-го тура РФПЛ

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Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. На данный момент в голосовании лидируют Никита Медведев («Ростов»), Ивелин Попов («Спартак») и Денис Глушаков («Спартак»).

У читателей есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре». Кроме того, учитываются результаты опроса в соцсети «ВКонтакте».

На звание MVP 26-го тура РФПЛ также претендуют: Олег Иванов («Терек»), Зе Луиш («Спартак»), Роман Зобнин («Спартак»), Артём Ребров («Спартак»), Олег Шатов («Зенит»), Аблай Мбенге («Терек»), Сергей Рыжиков («Рубин»), Давид Юрченко («Анжи»), Игорь Акинфеев (ЦСКА) и Марио Фернандес (ЦСКА).