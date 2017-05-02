Григорян — наш Особенный: главные фигуры 26-го тура РФПЛ
«СЭ» о главных фигурах и самых ярких событиях 26-го тура.
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«СПАРТАК» — ЧЕМПИОН
Суперматч на Песчанке снял последние вопросы. Спустя 16 лет праздник приходит на
Армейцы были в дерби не хуже. Как минимум. Но лидер опять победил вопреки. При Массимо Каррере это стало визитной карточкой «Спартака», который раньше наоборот разбрасывался очками в разные стороны и приходил к финишу позади конкурентов.
Добрых слов за чемпионский сезон заслуживают все. И Леонид Федун, переставший взрывать информационное поле странными заявлениями. И Сергей Родионов с остальными управленцами, проведшие летом и зимой отличные трансферные кампании. И болельщики, благодаря которым «Спартак» чуть ли не в каждом туре ощущает себя как дома. И игроки, само собой. И Дмитрий Аленичев, готовивший команду к чемпионату. И весь нынешний тренерский штаб.
Но Каррера… До чего же он крут! Как же его любят! «Лучший!» — написала после матча в Инстаграме Мартина — дочка Массимо. И с ней не поспоришь.
ДЗАГОЕВ — ТРАГЕДИЯ ИЛИ СПЕКТАКЛЬ?
Сыграй Алан Дзагоев против «Спартака», и все могло быть иначе. Ведь армейцам не хватило самой малости, чтобы остановить без четырех очков чемпиона. Диктор на «ВЭБ Арене» объявил, что полузащитник включен в стартовый состав, фанаты хозяев радостно вскрикнули. Это казалось чудом, ведь после матча с «Локо» надежд не было.
Но за несколько минут до стартового свистка умерла и надежда: грустный Дзагоев появился в
А мог ли изначально? После игры капитан «Спартака» Денис Глушаков выразил интересное мнение:
— Сначала объявили, что Алан выйдет, потом, что нет. Но мы ждали, что он играть не будет. Я думаю, ЦСКА это специально устроил! Мы не обратили на все это внимания. Наигранный спектакль.
САМЫЙ ГОРДЫЙ ИЗ АРМЯН
В октябре прошлого года посетил матч ФНЛ в Сокольниках. «Спартак-2» принимал клуб из Хабаровска. Вторая команда
— В последних трех матчах у вас ничья и два поражения. В чем дело? Может, есть причины, которых московские журналисты не знают? — спросили тренера.
— Даже если бы они были, то вы бы не узнали, потому что это не ваше собачье дело.
С одной стороны — хамство. С другой — а не для того ли созданы все эти
— Вы — команда, находящаяся в нижней части турнирной таблицы, — напомнил Григоряну корреспондент перед матчем в Краснодаре.
— Ну, значит, наш шанс в том, что мы в нижней части турнирной таблицы и хотим вылезти из этого дерьма, — парировал наставник дагестанцев.
Уже после нулевой ничьей с «быками», которая, как и недавние 1:1 на «Петровском», доказала, что тренер Григорян — классный, он заявил: «Шансы остаться в
Григорян долго ждал шанса попробовать себя в высшем дивизионе. И сейчас получает огромное удовольствие от работы. Побольше бы нам таких
СОЧИНСКИЙ СИНДРОМ
Сегодня в Сочи сыграют «Локо» и «Урал».
Для Юрия Семина это шанс доказать, что не зря его в очередной раз вернули в любимый клуб, что не все его успехи в прошлом. Другого шанса может не быть.
Для Александра Тарханова это отличная возможность выиграть первый трофей в своей долгой тренерской карьере. И другой возможности может больше не представиться.
Логично, что оба тренера берегли силы перед битвой. Первый проиграл «Рубину». Второй — «Тереку». По всем статьям. Но тем выше ставки… Особенно для Семина, который в случае неудачи на Черном море окажется у разбитого паровоза.
«ЗЕНИТ»: СНОВА ПОБЕДА, СНОВА СКАНДАЛ
После поражения от «Спартака» в Москве «Зенит» выиграл три матча подряд. И в каждом из них не обошлось без скандальных решений в пользу питерцев. Три удаления в составе «Урала». Сомнительный пенальти в ворота «Оренбурга». Теперь — мягкое наказание в Томске для Доменико Кришито, который буквально вцепился в лицо соперника в первом тайме. Судья ограничился желтой карточкой… Совпадения? Думайте, как вам больше нравится.
УНИКАЛЬНЫЙ МЕДВЕДЕВ
Историческое событие: вратарь «Ростова» Никита Медведев побил рекорд Руслана Нигматуллина по продолжительности сухой серии в чемпионатах России. Он не пропускает уже 952 минуты. Конечно, можно говорить о том, что у «Ростова» шикарная защита, благодаря которой у Медведева мало работы. И тем не менее. Особенно впечатляет тот факт, что голкипер проводит первый сезон в
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