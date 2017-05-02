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«СПАРТАК» — ЧЕМПИОН

Суперматч на Песчанке снял последние вопросы. Спустя 16 лет праздник приходит на красно-белую улицу. Причем волею календаря «Спартак», по сути, оформил чемпионство максимально цинично — нанеся ЦСКА первое поражение на новом стадионе в рамках премьер-лиги.

Армейцы были в дерби не хуже. Как минимум. Но лидер опять победил вопреки. При Массимо Каррере это стало визитной карточкой «Спартака», который раньше наоборот разбрасывался очками в разные стороны и приходил к финишу позади конкурентов.

Добрых слов за чемпионский сезон заслуживают все. И Леонид Федун, переставший взрывать информационное поле странными заявлениями. И Сергей Родионов с остальными управленцами, проведшие летом и зимой отличные трансферные кампании. И болельщики, благодаря которым «Спартак» чуть ли не в каждом туре ощущает себя как дома. И игроки, само собой. И Дмитрий Аленичев, готовивший команду к чемпионату. И весь нынешний тренерский штаб.

Но Каррера… До чего же он крут! Как же его любят! «Лучший!» — написала после матча в Инстаграме Мартина — дочка Массимо. И с ней не поспоришь.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="ru" dir="ltr">Дочь Массимо в восторге от бати✨?⚪️?? <a href="https://t.co/KtWjnPzHLk">pic.twitter.com/KtWjnPzHLk</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/858808278050103296">April 30, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="en"><p lang="ru" dir="ltr">Каррера и фанаты. <a href="https://t.co/L1znG0JlaD">pic.twitter.com/L1znG0JlaD</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/858728923500294146">April 30, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ДЗАГОЕВ — ТРАГЕДИЯ ИЛИ СПЕКТАКЛЬ?

Сыграй Алан Дзагоев против «Спартака», и все могло быть иначе. Ведь армейцам не хватило самой малости, чтобы остановить без четырех очков чемпиона. Диктор на «ВЭБ Арене» объявил, что полузащитник включен в стартовый состав, фанаты хозяев радостно вскрикнули. Это казалось чудом, ведь после матча с «Локо» надежд не было.

Но за несколько минут до стартового свистка умерла и надежда: грустный Дзагоев появился в пресс-ложе. Эмоционально болел. Очень эмоционально. Но помочь партнерам не мог.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="ru" dir="ltr">Дерби Дзагоева... <a href="https://t.co/nP4NnrHiTi">pic.twitter.com/nP4NnrHiTi</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/858730135012421632">April 30, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А мог ли изначально? После игры капитан «Спартака» Денис Глушаков выразил интересное мнение:

— Сначала объявили, что Алан выйдет, потом, что нет. Но мы ждали, что он играть не будет. Я думаю, ЦСКА это специально устроил! Мы не обратили на все это внимания. Наигранный спектакль.

САМЫЙ ГОРДЫЙ ИЗ АРМЯН

В октябре прошлого года посетил матч ФНЛ в Сокольниках. «Спартак-2» принимал клуб из Хабаровска. Вторая команда красно-белых победила 2:0. Главный тренер гостей Александр Григорян на пресс-конференции был хмур.

— В последних трех матчах у вас ничья и два поражения. В чем дело? Может, есть причины, которых московские журналисты не знают? — спросили тренера.

— Даже если бы они были, то вы бы не узнали, потому что это не ваше собачье дело.

С одной стороны — хамство. С другой — а не для того ли созданы все эти флэш-интервью и пресс-конференции, чтобы высказывания спикера потом обсуждали? И в этом плане Григорян — находка. Он классно говорит о самом футболе, при этом разбавляет рассказы о тактике едкими фразочками.

— Вы — команда, находящаяся в нижней части турнирной таблицы, — напомнил Григоряну корреспондент перед матчем в Краснодаре.

— Ну, значит, наш шанс в том, что мы в нижней части турнирной таблицы и хотим вылезти из этого дерьма, — парировал наставник дагестанцев.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/eBLr0BA9YH4?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Уже после нулевой ничьей с «быками», которая, как и недавние 1:1 на «Петровском», доказала, что тренер Григорян — классный, он заявил: «Шансы остаться в премьер-лиге появились у нас с того момента, как я возглавил команду». И эффектно подмигнул.

Григорян долго ждал шанса попробовать себя в высшем дивизионе. И сейчас получает огромное удовольствие от работы. Побольше бы нам таких фанатиков-острословов! А самолюбие — не самое плохое качество для тренера. Даже, если его очень много. Моуринью эта черта не помешала стать легендой. Кстати, они даже похожи. Например, произношением английских слов. У Жозе оно такое же «вандефульное».

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СОЧИНСКИЙ СИНДРОМ

Сегодня в Сочи сыграют «Локо» и «Урал».

Для Юрия Семина это шанс доказать, что не зря его в очередной раз вернули в любимый клуб, что не все его успехи в прошлом. Другого шанса может не быть.

Для Александра Тарханова это отличная возможность выиграть первый трофей в своей долгой тренерской карьере. И другой возможности может больше не представиться.

Логично, что оба тренера берегли силы перед битвой. Первый проиграл «Рубину». Второй — «Тереку». По всем статьям. Но тем выше ставки… Особенно для Семина, который в случае неудачи на Черном море окажется у разбитого паровоза.

«ЗЕНИТ»: СНОВА ПОБЕДА, СНОВА СКАНДАЛ

После поражения от «Спартака» в Москве «Зенит» выиграл три матча подряд. И в каждом из них не обошлось без скандальных решений в пользу питерцев. Три удаления в составе «Урала». Сомнительный пенальти в ворота «Оренбурга». Теперь — мягкое наказание в Томске для Доменико Кришито, который буквально вцепился в лицо соперника в первом тайме. Судья ограничился желтой карточкой… Совпадения? Думайте, как вам больше нравится.

УНИКАЛЬНЫЙ МЕДВЕДЕВ