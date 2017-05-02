Борьба «Краснодара» и «Ростова» за четвёртое место в РФПЛ обостряется

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В этом сезоне «Ростов» с «Краснодаром» дольше всех соотечественников задержались в Европе. Первые удостоились исключительно похвальных оценок за тактическую выучку и проявленную силу воли. Вторые тоже получили, в общем-то, благосклонную прессу. Теперь им предстоит определить между собой пятого лишнего на следующую еврокампанию. Очевидно, что из двух передовиков юга туда попадёт только один. Вероятность совместного прорыва чёрно-зелёных с жёлто-синими во вторую по весу континентальную лигу представляется слишком фантастичной, чтобы обсуждать её всерьёз. А о шансах команд проникнуть туда в одиночку потолкуем. Самое время.

Две трети весны географические и табличные соседи прошагали без поражений, буквально нога в ногу. Три очка как разделяли их после первой половины сезона, так и разделяют. Но если тогда между ними крутился «Амкар», а «Терек» и вовсе стоял выше, то сейчас «Краснодар» с «Ростовом» вдвоём пытаются протиснуться в один дверной проём.

Пермяки фактически самоустранились из гонки, одержав всего одну победу в марте-апреле (пускай и над целым «Зенитом»). Грозненцы приподнялись благодаря двум победам, но не настолько, чтобы всерьёз рассчитывать на четвёртое место. От неё «рахимовцев» отделяет полдюжины очков — слишком глубокая пропасть за четыре тура до финиша.

Дефицит ростовчан вдвое меньше. И они, в отличие от чеченских коллег, стремления вновь показать себя миру ни от кого не таят. Естественное желание для команды, напитавшейся атмосферой великих стадионов, больших матчей и исторических побед. «Ростов», и только «Ростов», на мой взгляд, представляет для «Краснодара» сегодня реальную угрозу. Пускай и дистанционно — лицом к лицу прямые конкуренты на финише не встретятся.

Цитата Территориальная близость — чуть ли не единственное, что объединяет наших спорщиков. Во всём остальном это антиподы — в клубной стратегии, стилистических вкусах, экономических возможностях и, как результат, уровне инфраструктуры. Сергей Галицкий предпочитает экстенсивный путь развития своего проекта. Владелец «Краснодара» настроил в регионе множество полей (не сельскохозяйственных — футбольных) и терпеливо ждёт урожая — в виде собственных воспитанников, способных со временем составить основу клуба.

«Ростов» в большей степени заточен под моментальный результат. Высокоэффективная бригада Бердыева его безотлагательно дала, сперва удержав команду на плаву в РФПЛ, а спустя год мастерски проведя в Лигу чемпионов. Теперь он решает чуть более скромную, но, пожалуй, не менее увлекательную задачу — выхватить у богатенького соседа билет в Лигу Европы.

На стороне дончан, прошу прощения за банальность, колоссальный опыт штаба. Если изначально его чудная конфигурация доставляла неудобства в том числе самим тренерам, то со временем Бердыев, Данильянц и Кириченко в ней полностью освоились. Если Курбану Бекиевичу с высоты VIP-ложи лучше видна панорама боя, а его молодой соратник уверенно «ведёт» игру из технической зоны — смысл что-то радикально менять? Не чини то, что работает.

Полузащитник Шалимов сделал превосходную карьеру в России и за рубежом, но как тренер столь серьёзные задачи решает впервые. Недостаток руководящего опыта у главного человека на лавке может в экстремальной ситуации сработать против «быков». А может… и не сработать. У Карреры получилось — почему у Шалимова не должно? Оба школу «кальчо», если что, проходили.

Против «Краснодара» и ещё один фактор, календарный. «Размен полями» южан с «Уралом» практически на месяц оставил без футбола один из самых футбольных городов страны. «Быки» простились с родной публикой за четыре (!) тура до финиша сезона. Завершать чемпионат «Краснодару» предстоит турне по маршруту Оренбург — Екатеринбург — Санкт-Петербург — Томск.

У «Ростова» финишный график чуть проще: «всего» три выезда («Арсенал», «Анжи», «Оренбург»), разбавленные домашней встречей с «Рубином». И пусть «Краснодар» не сильно обольщается по поводу превосходства над преследователем в «личках» (2:1, 0:0). В случае равенства очков оно может оказаться совершенно бесполезным — если дончане одержат больше побед (сейчас у них в этом плане паритет — по 11). Вот где обилие ничьих (12 в 26 матчах!) может вылезти «Краснодару» боком.