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2 мая 2017, 10:59 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Полузащитник Алексей Пугин признан лучшим футболистом «Томи» в апреле

МОСКВА, 2 мая — Р-Спорт. Болельщики признали полузащитника Алексея Пугина лучшим футболистом «Томи» в апреле, сообщается на официальном сайте томского клуба.

Пугин получил в опросе 42% голосов. Второе место занял вратарь Александр Мелихов, набравший 24%. У Александра Соболева третья строчка и 9% голосов болельщиков.

В апреле Пугин, ранее признававшийся лучшим игроком команды в сентябре, принял участие в четырех матчах, в которых забил два мяча.

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