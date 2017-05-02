Полузащитник Алексей Пугин признан лучшим футболистом «Томи» в апреле
МОСКВА, 2 мая —
Р-Спорт. Болельщики признали полузащитника Алексея Пугина лучшим футболистом «Томи» в апреле, сообщается на официальном сайте томского клуба.
Пугин получил в опросе 42% голосов. Второе место занял вратарь Александр Мелихов, набравший 24%. У Александра Соболева третья строчка и 9% голосов болельщиков.
В апреле Пугин, ранее признававшийся лучшим игроком команды в сентябре, принял участие в четырех матчах, в которых забил два мяча.
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