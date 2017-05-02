КДК РФС накажет ЦСКА и «Спартак» за поведение болельщиков на дерби
МОСКВА, 2 мая — Р-Спорт, Артем Калинин.Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) накажет московские ЦСКА и «Спартак» за поведение болельщиков во время дерби, заявил агентству «Р-Спорт» председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
Московский «Спартак» в воскресенье в матче 26-го тура чемпионата России в гостях со счетом 2:1 обыграл ЦСКА. Главному арбитру встречи Владиславу Безбородову несколько раз приходилось останавливать матч из-за использования болельщиками пиротехники.
«Болельщики ЦСКА использовали пиротехнику, — сказал Григорьянц по телефону. — Также рассмотрим неправомерные действия зрителей, приведшие к задымлению трибуны и неоднократным остановкам матча. Рассмотрим сжигание атрибутики ФК “Спартак”, скандирование ненормативной лексики и демонстрацию баннеров с ненормативной лексикой».
«Болельщики “Спартака” также использовали пиротехнику и бросали ее. Также были неправомерные действия, приведшие к задымлению трибуны. Спартаковские болельщики тоже сжигали атрибутику ЦСКА, скандировали ненормативную лексику. Кроме того, от пяти до семи человек сидели на заградительной сетке, и была демонстрация несогласованных баннеров», — добавил собеседник агентства.