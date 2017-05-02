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2 мая 2017, 10:29 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

КДК РФС накажет ЦСКА и «Спартак» за поведение болельщиков на дерби

МОСКВА, 2 мая — Р-Спорт, Артем Калинин. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) накажет московские ЦСКА и «Спартак» за поведение болельщиков во время дерби, заявил агентству «Р-Спорт» председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

<nobr>Контрольно-дисциплинарный</nobr> комитет Российского футбольного союза (<span class=error>КДК</span> <span class=error>РФС</span>) накажет московские ЦСКА и Спартак за поведение болельщиков во время дерби заявил агентству Р-Спорт председатель <span class=error>КДК</span> <span class=error>РФС</span> Артур Григорьянц. Увеличить
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© РИА "Новости"

Московский «Спартак» в воскресенье в матче 26-го тура чемпионата России в гостях со счетом 2:1 обыграл ЦСКА. Главному арбитру встречи Владиславу Безбородову несколько раз приходилось останавливать матч из-за использования болельщиками пиротехники.

«Болельщики ЦСКА использовали пиротехнику, — сказал Григорьянц по телефону. — Также рассмотрим неправомерные действия зрителей, приведшие к задымлению трибуны и неоднократным остановкам матча. Рассмотрим сжигание атрибутики ФК “Спартак”, скандирование ненормативной лексики и демонстрацию баннеров с ненормативной лексикой».

«Болельщики “Спартака” также использовали пиротехнику и бросали ее. Также были неправомерные действия, приведшие к задымлению трибуны. Спартаковские болельщики тоже сжигали атрибутику ЦСКА, скандировали ненормативную лексику. Кроме того, от пяти до семи человек сидели на заградительной сетке, и была демонстрация несогласованных баннеров», — добавил собеседник агентства.

30.04.2017 17:15 Зрители 27352 основной раунд: 26-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 1:2 Спартак М
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Массимо Каррера
Голы
45′ Алексей Березуцкий (Б. Натхо) 6
12 де Соуза Луиз Адриану (И. Попов) 32′
8 Денис Глушаков (И. Попов, Р. Зобнин) 51′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Александр Головин 17
Бибрас Натхо 66
Виктор Винисиус Витинью 20
Понтус Вернблум 3
55′ 90′ Виктор Васин 5
Федор Чалов 63
45′ Кирилл Набабкин 14
89′ Зоран Тошич 7
64′ Алексей Ионов 11
Аарон Самуэль Оланаре 99
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко 90+1′
23 Дмитрий Комбаров
14 Георгий Джикия 45+1′
35 Сердар Таски
10 Квинси Промес
47 Роман Зобнин
8 Денис Глушаков (к)
11 Лукас Мартинс Фернанду
71 Ивелин Попов 84′
7 Джано Ананидзе
12 де Соуза Луиз Адриану 45′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 5
0 Штанги, перекладины 1
7 Угловые 3
15 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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Нереализованный пенальти
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