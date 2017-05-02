КДК рассмотрит нарушение «Терека» в матче с «Уралом»
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контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы вошли в повестку дня очередного заседания КДК по итогам 26-го тура РФПЛ.
«По матчу «Терек» — «Урал» мы рассмотрим использование громкоговорящей связи на стадионе для поддержки принимающей команды.
По матчу «Ростов» — «Амкар» мы рассмотрим использование пиротехники болельщиками «Ростова». Также рассмотрим красную карточку Бранко Йовичича, которую он получил за удар соперника ногой в область голени с использованием шипов, — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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