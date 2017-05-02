Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29613005/
2 мая 2017, 9:39 | Футбол: Премьер-лига | АиФ Самара

«Крылья Советов» на стадионе «Металлург» сыграли вничью с «Оренбургом»

«Крылья Советов», сыграв вничью с одним из главных конкурентов, покидаю зону прямого вылета из Премьер-лиги.

В понедельник, 1 мая, в матче 26-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата Российской футбольной Премьер-лиги, «Крылья Советов» на стадионе «Металлург» в Самаре сыграли вничью с «Оренбургом», сообщает ПФК «Крылья Советов».

Матч собрал 7915 зрителей, в том числе 175 болельщиков команды «Оренбург».

Счет был открыт на 68-й минуте. Евгений Башкиров, нарушив правила, сбил в пяти метрах от собственной штрафной Благо, который точно пробил в «девятку» ворот Георги Лории, перекинув в мяч через стенку — 0:1.

Футболисты «Крыльев Советов» смогли отыграться за пять минут до конца встречи. На Сергее Корниленко сфолили в штрафной «Оренбурга», и Дмитрий Ятченко четко реализовал пенальти- 1:1.

Концовка матча прошла на встречных курсах. Но больше забить соперникам не удалось.

«Крылья Советов» сыграв вничью с одним из главных конкурентов по борьбе за сохранение прописки в Премьер-лиге покидаю зону прямого вылета.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
26 апреля

Новый участник шоу «Дом-2» родом из Рязани

Кубок по бодибилдингу среди тех, кому за 40. Фото

«Платить не буду!» Коммунальщики впишут новую строку поборов с жильцов