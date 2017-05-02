«Крылья Советов» на стадионе «Металлург» сыграли вничью с «Оренбургом»

В понедельник, 1 мая, в матче 26-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата Российской футбольной Премьер-лиги, «Крылья Советов» на стадионе «Металлург» в Самаре сыграли вничью с «Оренбургом», сообщает ПФК «Крылья Советов».

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Матч собрал 7915 зрителей, в том числе 175 болельщиков команды «Оренбург».

Счет был открыт на 68-й минуте. Евгений Башкиров, нарушив правила, сбил в пяти метрах от собственной штрафной Благо, который точно пробил в «девятку» ворот Георги Лории, перекинув в мяч через стенку — 0:1.

Футболисты «Крыльев Советов» смогли отыграться за пять минут до конца встречи. На Сергее Корниленко сфолили в штрафной «Оренбурга», и Дмитрий Ятченко четко реализовал пенальти- 1:1.

Концовка матча прошла на встречных курсах. Но больше забить соперникам не удалось.