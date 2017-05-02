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2 мая 2017, 9:13 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Мануэл Фернандеш признан болельщиками лучшим футболистом «Локомотива» в апреле

МОСКВА, 2 мая — Р-Спорт. Полузащитник Мануэл Фернандеш признан болельщиками лучшим футболистом московского «Локомотива» в апреле, сообщается на официальном сайте клуба.

Полузащитник <span class=error>Мануэл</span> Фернандеш признан болельщиками лучшим футболистом московского Локомотива в апреле сообщается на официальном сайте клуба. Увеличить
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Фернандеш по итогам опроса, проводившегося на официальном сайте клуба и в его официальных аккаунтах в соцсетях, набрал 4354 голосов (55,2% опрошенных). В апреле 31-летний португалец провел за железнодорожников семь матчей в чемпионате и Кубке России и забил три мяча.

Второе место в голосовании занял российский хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук (1182 голоса). Замкнул тройку нападающий молодежного состава Ислам Вагабов (1026).

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